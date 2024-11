Mario & Luigi: Brothership - Nebenmissionen und Belohnungen

Die Nebenmissionen in Mario & Luigi: Brothership vertiefen einige Charaktere und Abläufe in der Spielwelt. Außerdem gibt es Belohnungen für den Abschluss.

Manche der Nebenaufgaben sind zeitkritisch und können "ablaufen", wenn man sie zu lange ignoriert und zu weit in der Hauptgeschichte des Spiels voranschreitet. Am Symbol im Missionsverzeichnis (+ > Logbuch > Missionen) erkennt man eine solche zeitbegrenzte Aufgabe. Ist das Wolkensymbol daneben rot, sollte man sie nicht auf die lange Bank schieben, sonst ist sie in Kürze vielleicht nicht mehr da.

Nebenmissionen in Mario & Luigi: Brothership