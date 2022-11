Mario + Rabbids Sparks of Hope: Alles muss versteckt sein! - Hier findet ihr die Pinguine

Alles muss versteckt sein ist eine weitere Nebenaufgabe, die euch in Mario + Rabbids Sparks of Hope auf dem Planeten Flockenbrocken erwartet. Eure Aufgabe besteht darin, mehrere Pinguine aufzuspüren und auf ein Schiff zu werfen.

In unserem Guide zeigen wir euch ganz genau, wo ihr nach den Pinguinen in Mario + Rabbids Sparks of Hope suchen müsst, um auch diese Aufgabe erfolgreich zu beenden.

Inhalt:

Wo finde ich die Pinguine auf Flockenbrocken?

Ihr erhaltet diese Nebenaufgabe von Merkurier und gemeinsam damit auch schon einen hilfreichen Hinweis: Die drei Pinguine, die ihr finden sollt, halten sich in der Nähe des Bootes auf, auf das ihr sie werfen sollt.

Anders gesagt: Ihr müsst nicht den kompletten Planeten nach ihnen absuchen, sondern nur die nähere Umgebung.

Hier erst einmal alle Fundorte übersichtlich auf der Karte:

Alle Fundorte auf einen Blick.

Für den ersten Pinguin begebt ihr euch vom See mit dem Boot aus in die südöstliche Ecke der Karte. Dort findet ihr eine Röhre, die ihr durchquert. Folgt dem Weg dort, nehmt eine weitere Röhre und ihr kommt zu einer kleinen, höher gelegenen Stelle mit dem Pinguin.

Der versucht vor euch zu flüchten, also rennt ihm hinterher und schnappt ihn euch. Bringt ihn dann zurück zum Schiff und werft ihn drauf.

Pinguin 1 rennt gerne weg.

Der zweite Pinguin befindet sich in westlicher Richtung vom Boot aus. Begebt euch vom Questgeber aus in Richtung des Händlers, aber geht nicht über die Brücke zu ihm.

Biegt stattdessen davor links ab und ihr solltet zu einem großen Eisblock kommen, den ihr zerstören könnt. Tut das und ihr könnt den Pinguin, der darin gefangen war, aufsammeln und zurückbringen.

Pinguin 2 steckt in einem Eisblock.

Für den dritten Pinguin geht ihr über die Brücke zum Händler und noch ein Stückchen weiter den Weg entlang. Ihr kommt um eine Ecke und seht links von euch einen Baum, den ihr schütteln könnt.

Oben zwischen den Ästen könnt ihr bereits den Pinguin sehen, also schüttelt daran und er fällt runter. Nun müsst ihr ihn nur noch aufsammeln. Bringt auch ihn zum Boot und die Aufgabe ist erfüllt.

Und Pinguin 3 hängt im Baum.

