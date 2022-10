Mario + Rabbids Sparks of Hope: Das Rätsel der Ingenieursgilde lösen

Das Rätsel der Ingenieursgilde erwartet euch in Mario + Rabbids Sparks of Hope auf dem Planeten Terraflora und ihr müsst ihr mehrere Blöcke verschieben, um das Rätsel zu lösen.

Wir verraten euch in unserem Guide, wie ihr diese Blöcke in Mario + Rabbids Sparks of Hope genau verschieben müsst, um diese Aufgabe erfolgreich abzuschließen.

Inhalt:

Wie löse ich das Rätsel der Ingenieursgilde?

Erneut erhaltet ihr auch dieses Rätsel von Professor Wunderlich. Seine Hinweise helfen euch diesmal aber nicht wirklich viel bei der Lösung:

"Ist es ein Kinderspielzeug oder ein Triumph vergangener Zeiten?"

"Mit einem Huff und einem Puff war es gezwungen, zu halten!"

Anders gesagt: Der Zug muss sich wieder bewegen, dazu müsst ihr die Gleise richtig anordnen. Insgesamt lassen sich hier vier Schienen-Blöcke bewegen.

Direkt zu Beginn des Bereichs seht ihr einen Block auf der unteren Ebene. Schiebt diesen auf den Steinblock vor euch, lasst diesen nach oben fahren und geht dann hoch, um den Block von ihm zu nehmen.

Zieht nun zuerst einmal den Block mit der Kurve auf den grünen Schalter, wodurch das zugehörige Tentakel kurzzeitig verschwindet. Jetzt tauscht ihr die beiden geraden Gleisstücke an den Seiten miteinander. Dazu muss sich der zweite schwarze Steinblock in Position befinden.

Bewegt nun erneut den zweiten schwarzen Steinblock und zieht den Block mit der Kurve rüber auf den gelben Schalter. Dadurch verschwindet das gelbe Tentakel und ihr könnt mit dem Schalter dahinter die andere Brücke aktivieren. Geht rüber und zieht das gerade Schienenstück auf den Steinblock und rüber in Richtung des grünen Schalters, platziert ihn darauf.

Löst erneut den Brückenschalter aus und zieht das Kurvenstück rüber zur anderen Brücke. Aktiviert diese erneut und schiebt das Kurvenstück auf den schwarzen Steinblock. Bewegt diesen erneut in Richtung der Eisenbahn und ihr könnt das Kurvenstück einsetzen.

Am Ende setzt ihr dann noch das gerade Stück mit dem grünen Untergrund an die richtige Stelle und habt das Rätsel gelöst.

So sieht's aus, wenn ihr alles richtig gemacht habt.

