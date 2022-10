Mario + Rabbids Sparks of Hope: Iglu-Durchbruch Eisblock Fundorte

Ein Rabbid auf Flockenbrocken benötigt in Mario + Rabbids Sparks of Hope Hilfe von euch beim Bau eines Iglus. Ihr müsst für ihn bei der Nebenaufgabe Iglu-Durchbruch insgesamt vier Eisblöcke organisieren.

In unserem Guide zeigen wir euch, an welchen Orten in der Nähe des Auftraggebers ihr die Eisblöcke finden könnt.

Inhalt:

Wo finde ich die vier Eisblöcke?

Der Rabbid möchte vier Eisblöcke von euch haben, aber die müsst ihr erst einmal finden. Zwei davon sind vergleichsweise einfach auszumachen, sie befinden sich jeweils auf der linken und der rechten Seite des Winterpalastes.

Wenn ihr direkt in der Welt nach zwei anderen sucht, werdet ihr aber auf den ersten Blick nicht fündig. Das liegt daran, dass die beiden verbliebenen Eisblöcke nicht direkt in der Spielwelt zu sehen sind. Um sie zu finden, müsst ihr an zwei Bäumen schütteln, damit sie auf den Boden fallen.

Hier sind alle Fundorte der Eisblöcke:

Die Fundorte der Eisblöcke.

Ihr müsst die Eisblöcke jeweils einzeln zum Rabbid und seinem Iglu zurückbringen. Das Ergebnis… nun ja, sagen wir mal so, es ist nicht optimal.

Weitere hilfreiche Inhalte zu Mario + Rabbids Sparks of Hope:

Mario + Rabbids Sparks of Hope: Tipps, Tricks und Lösungen