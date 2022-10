Mario + Rabbids Sparks of Hope: Sternbildrätsel im Winterpalast lösen und Statuen aktivieren

Im Winterpalast auf Flockenbrocken gibt es in Mario + Rabbids Sparks of Hope ein Sternbildrätsel zu lösen. Bevor ihr zu ihm kommt, müsst ihr aber erst einmal zwei Statuen aktivieren.

Dieser Guide zeigt euch, wie ihr zu den Statuen kommt und was ihr für das Sternbildrätsel in Mario + Rabbids Sparks of Hope tun müsst.

Inhalt:

Wie aktiviere ich die Statuen im Winterpalast?

Im Winterpalast kommt ihr in einem Raum, in dem zwei Statuen darauf warten, von euch aktiviert zu werden.

Widmen wir uns zuerst einmal der linken Statue (vom Eingang aus gesehen). Geht hier durch den Eingang auf der linken Seite direkt neben dieser Statue. Ihr müsst nun den richtigen Weg finden. Geht ihr durch die falsche Tür, landet ihr wieder im Ausgangsraum.

Folgt diesem Weg:

Geht zuerst nach links und folgt der Spark-Jägerin durch die Tür. Danach nehmt ihr die Tür direkt rechts vor euch, geht nicht die Treppe runter. Im nächsten Gang lassen sich auf der linken Seite drei Wände zerstören, hinter der mittleren brüchigen Wand befindet sich die richtige Tür. Im nächsten Abschnitt dreht ihr euch direkt nach links, zerstört dort eine Wand und geht durch die freigelegte Tür. Nun kommt ihr zu einem Schalter, den ihr betätigt.

Ihr landet wieder im Statuenraum und nehmt nun die Tür auf der rechten Seite.

So gelangt ihr in eine Art Garten in einem Außenabschnitt, in dem mehrere Gegner patrouillieren. Ihr habt die Möglichkeit, euch an allen von ihnen ohne Kampf vorbeizuschleichen, indem ihr auf ihre Bewegungsmuster achtet und im richtigen Moment vorbeischlüft. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch natürlich auch durchkämpfen.

Am Ende des Bereichs müsst ihr dann auf der linken Seite ein Dreieck einsammeln, es nach rechts bringen und dort in das passende Loch einsetzen. Auch das lässt sich ohne Kampf bewerkstelligen.

Habt ihr das erledigt, geht ihr wieder rüber auf die andere Seite, drückt den Knopf und gelangt zurück zum Statuenraum.

Wie löse ich das Sternbildrätsel?

Sobald die Statuen aktiviert sind, müsst ihr das Sternbildrätsel lösen. Ihr seht das Rätsel von oben und könnt oben auf der Treppe den Schalter aktivieren.

Nun ist es möglich, insgesamt zwei Kreise auf dem Boden zu drehen. Wählt den äußersten Kreis, den ihr auswählen könnt, und dreht ihn einmal nach rechts. Nun müsst ihr nur noch den inneren Kreis so lange in eine beliebige Richtung drehen, bis die Symbole zusammenpassen.

Habt ihr alles richtig gemacht, ändert das Sternbild seine Farbe.

