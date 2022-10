Mario + Rabbids Sparks of Hope: Tipps, Tricks und Lösungen

Mario + Rabbids Sparks of Hope ist da und hat jede Menge taktische Kämpfe für euch zu bieten. Aber nicht nur das, es gibt auch mehrere Welten zu erkunden und Rätsel zu lösen.

Auf dieser Seite haben wir einerseits allgemeine Tipps und Tricks zu Mario + Rabbids Sparks of Hope für euch. Andererseits findet ihr weiter unten weiterführende Links zu spezifischeren Aufgaben, Rätseln und anderen wissenswerten Dingen.

Inhalt:

Dinge, die ihr über Mario + Rabbids Sparks of Hope wissen solltet

Es gibt das ein oder andere, was ihr über Mario + Rabbids Sparks of Hope, sein Kampfsystem und auch über die Sparks wissen sollte. Einige allgemeine Tipps und Tricks lest ihr nachfolgend, sie bereiten euch auf das Abenteuer vor, das vor euch liegt.

Erkundet die Welten

Es gibt fünf verschiedene Welten auf eurer Reise in Mario + Rabbids Sparks of Hope zu erkunden. Und dort verbirgt sich das ein oder andere, dass ihr entdecken könnt.

Es gibt verschiedene Aktivitäten mit unterschiedlichen Belohnungen, darunter Planetenmünzen, die ihr bei Händlern gegen Items tauschen könnt. Weitere Aktivitäten sind zeitlich begrenzte Herausforderungen, Story-basierte Aktivitäten, Finsterzeit-Pfützen und epische Gegner.

Außerdem könnt ihr mit einem Planeten-Schlüssel (müsst ihr für Planetenmünzen) kaufen und eine Planetenkammer erforschen, wo ihr einen Spark und einen Waffenskin erhaltet. Ihr könnt auch herausfordernde Schlachten absolvieren, indem ihr mit Madame Bwahstrella sprecht.

Auf den Planeten gibt es einiges zu entdecken.

Ihr müsst nicht alles sofort erledigen

Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch erst einmal in Ruhe die Hauptstory absolvieren und später den Rest erledigen, das liegt ganz bei euch.

Eines ist aber sicher: Alle Nebeninhalte eines Planeten werden erst nach Abschluss der Hautpquest auf der jeweiligen Welt verfügbar. Stück für Stück kommen neue Zonen und Aktivitäten hinzu.

Ihr könnt auch jederzeit zu jedem der Planeten zurückkehren und Dinge erledigen. Die Karte zeigt euch alle relevanten Punkte an und ihr könnt euch an verschiedene Schnellreisepunkte teleportieren.

Was ihr im Kampf beachten solltet

Was die Bewegungen im Kampf anbelangt, könnt ihr euch innerhalb des angezeigten Bewegungsradius so viel bewegen, wie ihr es möchtet. Handlungen wie der Dash über Hindernisse hinweg und auch der Teamsprung verbrauchen keine Aktionspunkte.

Erst, wenn ihr eure Waffe abfeuert, könnt ihr euch nicht mehr bewegen. Wählt also eine gute Position, bevor ihr einen Gegner attackiert.

Aktionspunkte werden durch Angriffe mit der Waffe, Spark-Kräfte, Helden-Fähigkeiten und Items verbraucht. Da ihr nur zwei Aktionspunkte pro Runde habt, müsst ihr weise wählen. Analysiert immer die Situation und das Schlachtfeld, bevor ihr Entscheidungen trefft.

Euer Zug endet, wenn ihr all eure Aktionspunkte verbraucht habt oder ihr ihn manuell beendet.

Handelt nicht übereilt in den Kämpfen, ihr könnt euch Zeit lassen.

Nutzt eure Sparks

Es gibt eine Menge Sparks und sie bringen nützliche aktive und passive Fähigkeiten mit sich, auf die ihr nicht verzichten solltet.

Sparks können eure allgemeine Angriffskraft stärken, einen Charakter zeitweise tarnen oder verpassen euren Angriffen bestimmte Schadensarten. Letzteres ist vor allem dann nützlich, wenn Gegner gegen eine bestimmte Schadensart besonders anfällig sind.

Letztlich könnt ihr mehrere Spark-Kräfte auch miteinander kombinieren, etwa den höheren Schaden mit einem bestimmten Schadenstyp, was den Angriff noch effektiver gestaltet. Versucht also, passende Synergien zu finden und die Schwächen eurer Feinde so gezielt auszunutzen.

Jeder Held kann maximal zwei Sparks ausrüsten und ein Wechsel ist (außer im Kampf) jederzeit möglich. Theoretisch könnt ihr vor dem Beginn jedes Kampfes das Schlachtfeld und die Schwächen der Gegner analysieren und euer Team darauf einstellen. Gerade bei schwierigeren Herausforderungen lohnt sich das.

Verbessert eure Sparks

Ihr solltet eure Sparks nicht nur nutzen, sondern auch verbessern! Ihr könnt das mithilfe von Sternenteilchen tun. Alternativ steigert ein Sternentrank ihren Level sofort um eine Stufe. Die Maximalstufe ist fünf.

Der Maximallevel eurer Sparks ist an den Level der Helden gebunden. Könnt ihr eure Sparks nicht weiter aufleveln, müssen erst die Helden im Level aufsteigen.

Durch das Aufleveln verbessert ihr die Fähigkeiten der Sparks noch weiter.

Wie viele Sparks gibt es?

Insgesamt könnt ihr in Mario + Rabbids Sparks of Hope 30 Sparks finden. Manche bekommt ihr automatisch im Verlauf der Story, andere durch Nebenaktivitäten auf den Planeten:

Hauptquests: 9 Sparks

Spark-Quests: 16 Sparks

Planetenkammern: 5 Sparks

Schaltet neue Fähigkeiten frei und verbessert vorhandene

Auch eure Helden solltet ihr kontinuierlich verbessern. Mit jedem neuen Level erhöhen sich die Werte und ihr erhaltet ein Fertigkeiten-Prisma. Dieses könnt ihr einsetzen, um im Fertigkeitenbaum Fertigkeiten zu verbessern oder neue freizuschalten.

Wenn ihr das nicht manuell machen möchtet, könnt ihr es auch vom Spiel automatisch verteilen lassen.

Übrigens könnt ihr Fertigkeiten-Prismen jederzeit kostenlos zurückholen und neu verteilen, falls ihr es für nötig erachtet.

Ihr solltet umfassenden Gebrauch von euren Fähigkeiten machen.

Wie ihr die letzte Spalte des Fertigkeitenbaums freischaltet

Bei den Helden seht ihr im Fertigkeitenbaum eine Spalte, die am Anfang noch gesperrt ist. Um sie freizuschalten, müsst ihr epische Feinde besiegen, durch die ihr ein Gold-Prisma erhaltet und die letzte Spalte eines Helden entsperrt.

Bei den epischen Feinden handelt es sich um versteckte und mächtige Gegner, die ihr auf den Planeten findet.

Weitere hilfreiche Inhalte zu Mario + Rabbids Sparks of Hope

Hier sammeln wir weitere hilfreiche Inhalte für euch zu verschiedenen Aspekten in Mario + Rabbids Sparks of Hope, etwa zu einen Aufgaben und Rätseln.

