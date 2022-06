Mario Strikers Battle League Football: Schnell Geld verdienen - So bekommt ihr Münzen

In Nintendos Mario Strikers: Battle League Football gibt es eine Menge Ausrüstung für die Charaktere, die ihr freischalten könnt. Dafür braucht ihr wiederum Geld beziehungsweise Münzen, die ihr euch im Spiel verdient.

In unserem Guide zeigen wir euch daher, wie ihr schnell Geld verdienen könnt und wo das im Spiel möglich ist.

Wie viel Geld brauche ich, um alles in Mario Strikers: Battle League Football freizuschalten?

Für jeden Charakter in Mario Strikers: Battle League Football gibt es insgesamt 24 Ausrüstungsgegenstände. 20 dieser Items kosten euch jeweils 100 Münzen, für vier Stück davon müsst ihr jeweils 400 Münzen zahlen. Das macht zusammengerechnet also 3.200 Münzen, um bei einem Charakter alles freizuschalten.

Da es zehn Charaktere in Mario Strikers: Battle League Football gibt, macht das insgesamt somit 32.000 Münzen für alles. Keine Kleinigkeit!

Andererseits ist es nicht zwingend erforderlich, alles freizuschalten, außer ihr gehört zu den Leuten, die das eben gerne tun. Wer einzelne Charaktere mit bestimmten Ausrüstungen verbessern möchte, kommt noch recht günstig weg. Wer alles haben möchte, sollte schauen, wie er die Münzen zusammen kriegt.

Alle Pokale zu gewinnen, bringt euch schon einmal einige Münzen.

Woher kriege ich Geld in Mario Strikers: Battle League Football?

Es gibt ein paar Möglichkeiten, relativ einfach an Münzen in Mario Strikers: Battle League Football zu kommen. Zumindest dann, wenn ihr bestimmte Aktivitäten erstmals absolviert:

Ruft das Ausrüstungsmenü auf: Geht zum Menüpunkt "Ausrüstung". Alleine dafür bekommt ihr beim erstmaligen Besuch dieses Menüs schon 400 Münzen.

Geht zum Menüpunkt "Ausrüstung". Alleine dafür bekommt ihr beim erstmaligen Besuch dieses Menüs schon 400 Münzen. Absolviert das Trainingsspiel: Im Menüpunkt "Training" könnt ihr ganz unten ein Trainingsspiel absolvieren. Das ist nicht schwer und beschert euch 800 Münzen.

Im Menüpunkt "Training" könnt ihr ganz unten ein Trainingsspiel absolvieren. Das ist nicht schwer und beschert euch 800 Münzen. Gewinnt die Pokalturniere: Die Pokale können euch insgesamt 8.400 Münzen einbringen. Für jeden gewonnenen Pokal erhaltet ihr im normalen Modus 400 Münzen. Mit dem dadurch freigeschalteten Galaktischen Modus gibt es noch einmal 1.000 Münzen pro Pokalturnier. Leider sind es einmalige Boni, anschließend erhaltet ihr für einen Pokalsieg nur nur einen Bruchteil des Geldes.

Eine andere Möglichkeit, Geld und Münzen in Mario Strikers: Battle League Football zu verdienen, ist der Online-Modus.

Gewinnt ihr ein Strikers-Club-Match, erhaltet ihr 30 Münzen für einen Sieg. Das könnt ihr auf 40 Münzen steigern, wenn ihr gegen ein anderes Clubmitglied spielt.

Dadurch habt ihr bei Erfolgen einen stetigen Münzfluss, dennoch bräuchtet ihr mehr als 500 Erfolge, um die für alles benötigte Summe zu erreichen. Das ist eine Menge, aber der erforderliche Aufwand hängt davon ab, was ihr alles freischalten möchtet.

Einzelspiele bringen nicht so viele Münzen. Für einen Erfolg gibt es offline 10 Münzen und 20 Stück, wenn ihr online seid. Sogar eine Niederlage mit einem Clubmitglied bringt euch 25 Münzen ein. Bei einem Unentschieden gibt’s gerade mal zwei Münzen.

Wie kriege ich am besten Geld in Mario Strikers: Battle League Football?

Wie erwähnt, sind Siege in Strikers-Club-Matches die effektivste Methode, um in Mario Strikers: Battle League Football schnell an Münzen zu gelangen. Voraussetzung ist natürlich, dass ihr sie auch gewinnt. Bei allen anderen Methoden bekommt ihr weniger Münzen und es dauert entsprechend länger.

Überlegt euch daher gut, was ihr in Mario Strikers: Battle League Football alles freischalten möchtet, und arbeitet zuerst einmal darauf hin. Ob ihr anschließend noch weitermacht und alles, was verfügbar ist, freischalten möchtet, könnt ihr dann immer noch entscheiden.

