Marvel 1943: Rise of Hydra - Amy Hennig nennt neue Details zum Action-Adventure

Mit Marvel 1943: Rise of Hydra bringt Skydance New Media unter der Leitung von Amy Hennig, bekannt für ihre Arbeit an Uncharted, ein neues cineastisches Abenteuer in die Welt der Videospiele. Der Titel soll im Zweiten Weltkrieg spielen, in dem Captain America und Black Panther zentrale Rollen einnehmen. Geplant ist der Release für 2025, und Fans dürfen sich auf ein actiongeladenes Spielerlebnis freuen.

Ein cineastisches Abenteuer

Das Spiel wurde erstmals 2021 angekündigt und Anfang dieses Jahres im Rahmen des State of Unreal-Livestreams umfassend enthüllt. Es soll Spieler in die Zeit des Zweiten Weltkriegs versetzen, wo Captain America und Black Panther zunächst als Rivalen auftreten, bevor sie gegen gemeinsame Feinde – Nazis und Hydra – zusammenarbeiten. "Der Schauplatz hat uns dazu veranlasst, eine Reihe interessanter Dinge zu tun", erklärt Hennig jetzt in einem Interview mit Entertainment Weekly. "Eines davon war nicht nur, eine Geschichte mit einem jungen Steve Rogers zu erzählen, der immer noch versucht, sich zurechtzufinden, im Gegensatz zu dem erfahreneren Typen, den wir in vielen Filmen gesehen haben. So konnten wir auch einen neuen Black Panther von 1943 einführen."

Die Rolle des Black Panthers übernimmt Azzuri, der Großvater von T'Challa, ein erfahrener und entschlossener Krieger. "Das hat uns dazu gebracht, all die Dinge aufzugreifen, die ich liebe – all die wunderbaren Tropes der Abenteuerfilme aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, die klassischen Filme über Männer auf Missionen und all das", fügte Hennig hinzu. Neben den Konflikten auf der globalen Bühne spielt Wakanda eine zentrale Rolle: "Wakanda ist zu diesem Zeitpunkt von der Außenwelt abgeschottet und durch diesen undurchdringlichen Dschungel geschützt", erklärte Hennig. "Aber es gibt Ereignisse, die sie in den Konflikt hineinziehen. Sie müssen ihre Interessen schützen."

Die geplanten Schauplätze

Neben Wakanda gehören Schauplätze wie das besetzte Paris zu den bestätigten Locations, während weitere Orte noch enthüllt werden sollen. Mit einer "internationale Handlung", Intrigen und cineastischer Qualität möchte das Spiel auf ein interaktives Spielerlebnis setzen. Visuell beeindruckt es durch den Einsatz von Epic's MetaHuman Creator, der fotorealistische Charakterdetails ermöglichen soll. "Wir wollten wirklich eine hohe visuelle Wiedergabetreue, so dass man irgendwie vergessen kann, dass man sich ein Spiel ansieht. Es sollte sich so anfühlen, so aussehen, so klingen und so riechen, als würde man einen großartigen Marvel-Film oder eine Fernsehserie sehen, aber man steuert die Action", erklärte Hennig weiter.

Für Marvel- und Kriegsspiel-Fans könnte Marvel 1943: Rise of Hydra eine Besonderheit des kommenden Jahres werden. Amy Hennig und ihr Team möchten cineastische Qualität, actionreiches Gameplay und visuelle Brillanz kombinieren und so ein Titel erstellen, der Spannung und Vorfreude bei den Spielern gleichermaßen weckt.