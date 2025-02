Marvel Rivals ändert den Battle Pass und das ist eine gute Sache: Überschüssige Chrono-Token könnt ihr jetzt ganz verantwortungsbewusst sparen und in der nächsten Saison nutzen

Nicht nur bei Marvel Rivals ist der Battle Pass eine Möglichkeit, die Spieler immer wieder vor den Bildschirm zu holen. Egal, ob man lediglich die kostenlosen Stufen mitnehmen will oder Geld dafür ausgegeben hat, die Fomo lässt es nur schwer zu, die ganze Beute einfach links liegenzulassen. Am Ende jeder Saison verfällt die Möglichkeit, weitere Belohnungen zu verdienen, zumindest ist dies das normale Prozedere. In Marvel Rivals allerdings verfiel bisher sogar die durch den Battle Pass verdiente Währung, wenn diese nicht bis auf den letzten Chrono-Token ausgegeben wurde. Daran soll sich nun allerdings etwas ändern.

Marvel Rivals Genre: Helden-Shooter

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Release: 6. Dezember 2024

Entwickler / Publisher: NetEase / NetEase

Battle Pass mit weniger Frustpotenzial

Als Marvel Rivals von Saison 0 auf Saison 1 überging, mussten sich die Spieler von ihren erarbeiteten Chrono-Token verabschieden. Mitnehmen konntet ihr die Token leider nicht in die nächste Saison. Das empfanden viele Fans jedoch als frustrierend, wie Entwickler NetEase jetzt zur Kenntnis nimmt.

"Wir haben euer Feedback zu überschüssigen Chrono-Token gehört und wissen, wie frustrierend es sein kann, wenn sie nicht mitgenommen werden. Deshalb freuen wir uns, ein brandneues Einlösesystem ankündigen zu können", heißt es. Ab Saison 1.5 könnt ihr "diese überschüssigen Chrono-Token in Units umwandeln. Wenn ihr den Luxus-Battle-Pass kauft und alle Belohnungen einlöst, könnt ihr übrig gebliebene Chrono-Münzen in einem bestimmten Verhältnis in Einheiten umwandeln."

Mit Units, einer Premiumwährung in Marvel Rivals, könnt ihr Skins und andere kosmetische Gegenstände kaufen. Sicherlich müsst ihr aber ein wenig sparen, um die wirklich coolen Skins damit holen zu können. Aber immerhin habt ihr nun überhaupt die Option eure verdiente Währung aufzuheben und sie dann auszugeben, wenn ihr das möchtet. Wer viel grindet und Zeit in Marvel Rivals steckt, dürfte von dieser Änderung am Battle Pass besonders stark profitieren.

Änderungen könnten uns auch in Form von Helden- und Team-Up-Anpassungen erwarten. Zumindest berichtet ein Leaker davon und zeigt eine riesige Liste, die seiner Meinung nach die kommenden Patch-Notes darstellen.