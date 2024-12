Marvel Rivals bietet euch nun mehr als 30 Helden und Schurken

Marvel Rivals, ein neues teambasiertes PVP-Shooter-Spiel, bringt frischen Wind ins Marvel-Universum. Mit einem geplanten Release am 6. Dezember 2024 für den PC und einer wachsenden Auswahl an spielbaren Charakteren sorgt der Titel schon jetzt für Aufmerksamkeit. Neben neuen Details und spannenden Ankündigungen haben jedoch auch einige Kontroversen für Diskussionen gesorgt.

Helden zum Kampf bereit

Zu den neuen spielbaren Figuren gehören Black Widow, Cloak and Dagger, Iron Fist, Squirrel Girl und Wolverine. Damit steigt die Gesamtzahl der Charaktere auf über 30, darunter beliebte Helden und Schurken wie Iron Man, Groot und Scarlet Witch. Marvel Rivals entführt Spieler in eine Vielzahl zerstörbarer Umgebungen, inspiriert von ikonischen Schauplätzen wie Tokyo 2099, dem Intergalactic Empire of Wakanda und der Hydra Charteris Base. Teams aus sechs Spielern treten in actiongeladenen Kämpfen gegeneinander an, um ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Jedes Match soll strategisches Denken der Spieler und schnelles Handeln erfordern.

"Ambitionierte" Entwicklung und erste Kontroversen

Laut Jay Ong, dem Leiter von Marvel Games, ist Marvel Rivals eines der "ambitioniertesten Projekte", die sein Team jemals umgesetzt hat. Entwickelt wird der Titel vom erfahrenen Publisher NetEase, der vor allem für das Horror-Mobile-Game Identity V bekannt geworden ist. Marvel Rivals soll nicht nur rasantes, kooperatives Gameplay bieten, sondern auch die Welten des Marvel-Universums wiederspiegeln, was es für Fans besonders spannend macht. Allerdings sorgte eine frühe Testphase für Unmut: Eine umstrittene Klausel in den AGB untersagte es Testern, sich negativ über das Spiel zu äußern. Nach starker Kritik entschuldigte sich NetEase öffentlich und betonte, dass es sich um ein Missverständnis gehandelt habe.

Marvel Rivals verspricht eine Mischung aus strategischem Teamplay und ikonischen Marvel-Charakteren. Die Erwartungen an den Shooter sind hoch, nicht zuletzt aufgrund der großen Vorfreude der Fans. Ob das Spiel dieser Vorfreude gerecht wird, zeigt sich ab dem 6. Dezember 2024, wenn Marvel Rivals endlich erscheint und Spieler weltweit sich in das Multiversum begeben können.