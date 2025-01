Marvel Rivals: Diese drolligen Kritzeleien zeigen eine perfekte Venom-Strategie für Anfänger – Reinspringen, Schaden austeilen, überleben, rausspringen

Wer nicht zuvor Overwatch 2 gespielt hat, kann es vielleicht schwer haben, einen guten Einstieg in Marvel Rivals zu finden. Neue Spieler müssen die Helden und Karten kennenlernen, Charaktere finden, die zu ihrem Spielstil passen und dann sind da ja noch die ganzen Fähigkeiten. Wer mehr über den Helden-Shooter lernen will, kann Videos schauen oder die ersten Anfängerstrategien in diesem handgefertigten Guide auf Reddit nachschlagen.

Marvel Rivals Genre: Helden-Shooter

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Release: 6. Dezember 2024

Entwickler / Publisher: NetEase / NetEase

Bester Einsteiger-Guide für Marvel Rivals?

Ein Nutzer hat eigene Leitfäden zum Spielen der Helden in Marvel Rivals geschrieben - und die sind absolut genial, simpel erklärt und zeigen sogar kleine Bildchen. Statt eines langen Textes, beschränkt sich Nutzer KaijuBlaze auf ein minimalistisches Design. Er zeigt in einigen leicht zu befolgenden Schritten, wie ihr etwa Venom am besten spielt.

"Die Idee ist, dass er diese Art von Spielen nicht spielt und nichts über Marvel weiß, also werden wir SUPER einfache Anleitungen machen, um ihm zu helfen, sich daran zu gewöhnen, wie die Charaktere funktionieren sollen", so KaijuBlaze. Optisch ähneln die Anleitungen einem kleinen Projekt, dass die Kindergartenkinder stolz ihren Eltern präsentieren, wenn diese sie abholen kommen. Aber es braucht ja auch nicht immer ein absolutes Meisterwerk. KaijuBlaze will auf den Punkt kommen und keine Bildschirmhintergründe designen.

Zeichnung Nummer eins zeigt Venom, wie er durch die Gegend springt. In Schritt zwei drückt ihr "F", um wieder auf den Boden zu gelangen. Danach klickt ihr die rechte Maustaste und aktiviert "Cellular Corrosion", was eure Gegner verlangsamt. Ist dieser Schritt getan, greift ihr die Gegner an, bis ihr nur noch wenig Leben übrig habt. Dann drückt ihr eure "E" und haut ab. Tadaaaa!

Perfekt ist dieser Leitfaden allerdings nicht, wie einige Spieler in den Kommentaren anmerken. "Ich schwinge selten hinein, weil man an Wänden laufen und direkt von der Wand abspringen kann. Wenn man hineinschwingt und alle sich umdrehen, ist die Chance groß, dass sie in weniger als 8 Sekunden mehr als 2k Schaden anrichten können", sagt ein Nutzer. Die Nutzer halfen KaijuBlaze somit, einen verbesserten Guide zu kreieren.