Marvel Rivals: Entwickler reagieren auf FPS-Bug - Erstes Update zum Start von Season 1 geplant

NetEase' Marvel Rivals feierte im Dezember 2025 einen erfolgreichen Start und etablierte sich schnell als beliebter Helden-Shooter. Mit über 132.000 Bewertungen auf Steam und einer beeindruckenden Zustimmungsrate von 80 Prozent ist das Spiel ein voller Erfolg. Doch ein technisches Problem trübt derzeit die Stimmung einiger Spieler und fordert schnelle Reaktionen von den Entwicklern.

Schwächere Angriffe bei niedrigen FPS

Der sogenannte FPS-Bug sorgt dafür, dass Spieler mit niedrigeren Bildraten, wie 30 FPS, weniger Schaden verursachen als solche mit höheren Einstellungen bei 60 oder 120 FPS. Besonders betroffen sind beliebte Charaktere wie Dr. Strange, Magik, Star-Lord, Venom und Wolverine, deren Angriffe und Bewegungen durch die niedrigen FPS eingeschränkt werden. Der Fehler liegt im "Client-Side Prediction"-System, einer Technik, die normalerweise Lag kompensiert, aber bei niedrigen Bildraten zu diesen Mechanikproblemen führt. Besonders auffällig ist der Bug bei Wolverines Fähigkeiten wie dem Feral Leap und Savage Claw. Spieler berichten, dass diese Moves bei niedrigen FPS deutlich weniger effektiv sind – ein erheblicher Nachteil im Gameplay.

Update bereits in Planung

Die Entwickler haben auf die Community-Rückmeldungen reagiert und arbeiten aktiv an einer Lösung. Laut einer Ankündigung auf dem offiziellen Discord-Server könnte ein erster Fix bereits in wenigen Tagen veröffentlicht werden. Zudem soll mit dem Start der ersten Season am 11. Januar 2025 ein Update erscheinen, das die Probleme teilweise behebt. Sollte das nicht ausreichen, ist ein weiterer Patch für die Zukunft geplant. Die Entwickler betonen, dass sie den Bug ernst nehmen und weiterhin eng mit der Community zusammenarbeiten. Spieler werden weiterhin ermutigt, Feedback zu geben, um den Fehler vollständig zu identifizieren und zu beheben.

Trotz der technischen Probleme bleibt die Begeisterung für Marvel Rivals groß. Die Community zeigt bis jetzt noch Geduld, während das Entwicklerteam die Probleme adressiert. Mit den geplanten Updates und dem Engagement der Entwickler könnte das Spiel auf Erfolgskurs bleiben und verspricht, eine langfristige Spielerfahrung zu bieten. Dank der aktiven Kommunikation zwischen Entwicklern und Fans könnte der FPS-Bug schon bald Geschichte sein.