Marvel Rivals erreicht 40 Millionen Spieler: NetEase erzielt im letzten Quartal bis zu 2,9 Milliarden US-Dollar Umsatz – Trotz des immensen Erfolgs entschließt sich das Unternehmen, Mitarbeiter zu entlassen, und erntet dafür Kritik

NetEase hat mit seinem Hero-Shooter Marvel Rivals einen riesigen Erfolg erzielt. In kürzester Zeit begeisterte der Helden-Shooter Millionen von Spielern und erreichte bei Steam beeindruckende Zahlen. Doch trotz dieses immensen Erfolgs sorgten Entlassungen im Unternehmen für Schlagzeilen, die NetEases zukünftige Strategie in Frage stellen.

Marvel Rivals Genre: Helden-Shooter

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Release: 6. Dezember 2024

Entwickler / Publisher: NetEase / NetEase

Marvel Rivals entpuppt sich als Erfolg

Schon ganze 40 Millionen Spieler haben sich bei Hero Rivals registriert, und bereits in den ersten Tagen nach der Veröffentlichung hatte das Spiel 10 Millionen Spieler erreicht. Auf Steam konnte sich der Titel im Dezember 2024 als globaler Top-Seller durchsetzen, und nach dem Season-1-Update im Januar kehrte er erneut an die Spitze der Verkaufscharts zurück.NetEase profitierte erheblich von diesem Erfolg. Das Unternehmen erzielte im letzten Quartal 2,9 Milliarden US-Dollar Umsatz, was einem Anstieg von 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

NetEase steht in der Kritik

Marvel Rivals erreichte zum Start von Season 1 einen beeindruckenden Spielerrekord von 644.269 auf Steam, womit es auf Platz 14 unter den Titeln mit den meisten Spielern auf Steam landete – noch vor bekannten Titeln wie Apex Legends und GTA 5. Trotz des immensen Erfolgs ihres Hero-Shooters geriet NetEase durch ihre Personalentscheidungen in die Kritik. So entließ NetEase mehrere Entwickler, darunter Game Director Thaddeus Sasser. Das Unternehmen begründete dies mit einer "organisatorischen Optimierung".

Gleichzeitig gibt es Gerüchte, dass sich das Unternehmen aus Nordamerika zurückziehen möchte. NetEase hat sich vor Kurzem von den Studios Worlds Untold aus Vancouver und Jar of Sparks aus Seattle getrennt. Es ist besonders überraschend, dass die Studios erst vor wenigen Jahren gegründet worden sind. Das Unternehmen bestreitet den generellen Rückzug aus dem westlichen Markt und betont, dass es weiterhin in globale Projekte investiert.

Marvel Rivals ist trotz der Kritik an NetEase ein echter Erfolg. Die Entlassungen werfen Fragen über NetEases zukünftige Pläne im westlichen Markt auf. Ob der Shooter sich langfristig auf dem Markt halten kann, wird sich noch zeigen – ebenso, ob die Umstrukturierungen dem Erfolg des Spiels schaden könnten.