Marvel Rivals: Jeff the Sharks Ultimate sorgt für Frust, doch der Game Director verrät, wie ihr mit gutem Timing, cleverem Teamwork und schneller Reaktion dem tödlichen Angriff entkommt

Marvel Rivals, der beliebte Helden-Shooter von NetEase, begeistert seit seinem Start die Gaming-Community. Besonders der süße Hai "Jeff the Shark" hat die Herzen der Spieler erobert und doch sorgt er immer wieder für Frust bei ihnen. Sein Ultimate, der Gegner buchstäblich in den Abgrund stürzt, ist so mächtig und steht daher im Zentrum einer anhaltenden Kontroverse. Kein Spieler ist vor der tödlichen Attacke des charmanten, aber gnadenlosen Hais sicher.

Marvel Rivals Genre: Helden-Shooter

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Release: 6. Dezember 2024

Entwickler / Publisher: NetEase / NetEase

Gefürchtetes Ultimate ohne Aussicht auf Nerf

Jeffs Ultimate gehört zu den stärksten Mechaniken im Spiel. Er verschluckt Gegner, taucht unter die Karte und spuckt sie an den Rand, wo sie in den sicheren Tod stürzen. Spieler berichten immer wieder von dem Frust, dieser mächtigen Attacke kaum entkommen zu können. Doch obwohl Marvel Rivals in Season 1 bereits einen ersten Balance-Patch erhielt, hat NetEase aktuell keine Pläne, Jeffs Ultimate abzuschwächen. "Wir haben einen interessanten Tipp, wie man Jeffs Ultimative vermeiden kann", erklärt Game Director Guangyun Chen in einem Interview mit Metro. "Achtet darauf, dass ihr eure Formation verteilt haltet, und sobald ihr Jeffs 'Nom, Nom, Nom' hört, bevor er den ultimativen Angriff auslöst, solltet ihr euch verstreuen. Und zögert nicht, eure Mobilitätsfähigkeiten einzusetzen, wenn es nötig ist."

So rettet ihr verschluckte Mitspieler

Chen gibt außerdem Hinweise für den Fall, falls ein Teammitglied verschluckt wird: "Wenn ihr ein oder zwei Teamkameraden habt, die unglücklicherweise von Jeff verschluckt werden, und ihr euer ganzes Team vorher gut verteilt habt, bedeutet das, dass nur ein paar Teamkameraden erwischt werden. Es geht nur um Teamwork und Timing. Wenn man all diese spezifischen Timings trifft, kann man das Blatt wirklich wenden."

Trotz der Schwierigkeit bleibt Jeff besiegbar – mit der richtigen Strategie. Marvel Rivals fordert Spieler auf, durch Teamwork, schnelle Reaktionen und Koordination auch dieser Herausforderung standzuhalten. Jeff mag gnadenlos sein, doch clevere Spieler können seinen tödlichen Ultimate austricksen und das Blatt zu ihren Gunsten wenden. Mit Geduld und den richtigen Tipps ist auch ein Jeff schlagbar.