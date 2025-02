Marvel Rivals: Human Torch macht Fans jetzt schon Sorge – der flammende Held könnte zu overpowered für den Geschmack vieler Spieler sein – doch Fans haben eine süße Idee zur Löschlösung parat

Marvel Rivals bekommt im Mid-Season-Update, das für den 21. Februar 2025 angesetzt wurde, zwei neue Helden: Human Torch und The Thing. Die beiden Neuzugänge machen die Fantastic Four komplett. Doch schon jetzt sorgt Johnny Storm für hitzige Diskussionen in der Community – denn der flammende Held wirkt für viele Spieler bereits jetzt übermächtig und könnte sich auf die Balance der Matches auswirken, wenn Spieler Johnny nutzen.

Marvel Rivals Genre: Helden-Shooter

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Release: 6. Dezember 2024

Entwickler / Publisher: NetEase / NetEase

Der flammende Alleskönner

Human Torch hat gleich mehrere mächtige Fähigkeiten, die ihn zu einer gefährlichen Wahl machen könnten. Sein Pyro Prison erzeugt eine großflächige Feuerzone, die über längere Zeit massiven Schaden anrichtet und Gegner zwingt, ihre Position zu wechseln. Das Problem dieser Fähigkeit: Wenn sie richtig genutzt wird, könnte sich dieses Feuergefängnis über einen Großteil der Map erstrecken, sodass Gegner nur schwer entkommen können. Dazu kommt, dass seine Team-Up-Fähigkeit mit Storm einen riesigen Feuertornado auslöst – eine der bisher stärksten Kombos im Spiel. Zudem kann Human Torch fliegen, ähnlich wie Iron Man, was ihn nicht nur extrem mobil macht, sondern auch schwer zu treffen. Er wird also nicht nur eine gewaltige Bedrohung sein, sondern es wird auch schwierig, ihn zu "beseitigen".

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Die Feuerwehr ist da

Kein Wunder, dass Fans jetzt schon befürchten, dass Johnny eine echte Gefahr für die Balance der Matches sein wird. Der hohe Schaden, den er zufügen kann, in Kombination mit seiner Mobilität, macht ihn zu einem Gegner, den man nicht in seinen Matches haben möchte. Besonders im kompetitiven Bereich erwarten einige, dass er in Ranked-Matches direkt nach Release oft gebannt wird.

Doch Fans haben einen witzigen und süßen Vorschlag, wie man Human Torch "löschen" könnte. Zum Glück gibt es einen kleinen, süßen und unscheinbaren Helden, der diesem lodernden Mann das Wasser reichen könnte: Jeff, der Hai, könnte zum wahren Löschexperten werden. Es wäre ein amüsantes Feature, wenn Jeff Human Torch mit seiner Wasserfähigkeit ernsthaften Schaden zufügen könnte und so zu einem bedrohlichen Gegner für diesen Alleskönner werden würde.

Fans hoffen dennoch, dass NetEase ein Auge auf die Balance der Matches hat und im Notfall schnell reagiert, um Johnny anzupassen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Marvel Rivals bringt mit Johnny Storm einen echten Wirbelwind ins Spiel. Wie die Fans auf den kommenden flammenden Helden reagieren werden und wie er die Balance im Spiel beeinflusst, bleibt abzuwarten. Doch die Idee, dass Jeff ihm ab und zu eine kalte Erfrischung bieten könnte, wäre doch ein cooles Feature in Marvel Rivals – vielleicht schaut sich NetEase das ja mal an.