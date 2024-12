Marvel Rivals: Kritik an Skin-Preisen wird lauter - Bundles für über 25 Dollar

Am 6. Dezember 2024 erschien Marvel Rivals auf PC und Konsolen. Das kostenlose Spiel von NetEase Games finanziert sich, wie viele andere Free-to-Play-Titel ebenfalls, durch die Verkäufe von Ingame-Gegenständen. Doch genau diese Mikrotransaktionen rücken jetzt in den Fokus der Fans - und die werfen einen ziemlich kritischen Blick auf die Preise.

Marvel Rivals: Das denken Fans über die Ingame-Käufe

Besonders die Skin-Preise stoßen den Spielern übel auf. So müsst ihr für das "Spider-Man: No Way Home Bundle" etwa 26 Dollar zahlen. Dabei enthält das Bundle lediglich einen Skin und ein paar kosmetische Kleinigkeiten. Andere Pakete sind sogar noch teurer.

"Ich weiß, es ist eine dumme Beschwerde, da man nicht gezwungen ist, sie zu kaufen, aber sind 26 Dollar für einen Skin nicht ein bisschen viel?", schreibt ein Nutzer auf Reddit und die Kommentierenden pflichten ihm bei.

"Wenigstens ist es in der dritten Person und man sieht die Haut, für die man bezahlt hat", scherzt ein Spieler. "Allerdings ist es ziemlich teuer und ich werde nie so viel dafür ausgeben. Ich bin überrascht, dass ich noch keinen der MCU-Skins in einem Spiel gesehen habe."

Andere fragen sich, ob die Skins aufgrund der Lizenzierung etwas teurer sind oder einfach nur, weil die Leute es schon kaufen werden. Einige Spieler finden es wiederum fair, dass Marvel Rivals sich mit den etwas höheren Preisen finanziert. Immerhin sei das Spiel ja schon völlig kostenlos.

Dieselbe Diskussion gab es bereits bei zahlreichen anderen Spielen, etwa Overwatch 2. Hier waren die Preise ein Teil des Problems. Allerdings beschwerten sich die Spieler auch über die vielen "unnötigen" Extras, die in den Bundles erhältlich waren und die Kosten in die Höhe trieben. Einige Skins konnten nur in solchen teuren Bundles gekauft werden und waren einzeln nicht erhältlich.

wie steht ihr zu den Monetarisierungsstrategien von Free-ti-Play-Spielen? Habt ihr vielleicht sogar ein Positivbeispiel?