Marvel Rivals Leak deutet auf großflächige Änderungen hin: 24 Helden-Anpassungen und sogar Buffs und Nerfs von Team-Ups könnten auf uns zukommen

Marvel Rivals mischt seit dem 6. Dezember 2025 die Welt der Helden-Shooter auf. Die Marvel-Charaktere, der schicke Comic-Artstyle und das vertraute Gameplay mit einigen neuen Elementen machen den Shooter zu einer interessanten Wahl für Superhelden-Fans, die sich an älteren Hero-Shootern bereits sattgespielt haben. Immer wieder gibt es neue Änderungen in Marvel Rivals und ein Leaker will jetzt neue Informationen über kommende Anpassungen gefunden haben. Ein zukünftiger Patch soll demnach Scarlet Witch und Iron Fist anpassen sowie einige Team-Up-Fähigkeiten ändern.

Marvel Rivals Genre: Helden-Shooter

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Release: 6. Dezember 2024

Entwickler / Publisher: NetEase / NetEase

Könnte ein Patch voller Anpassungen bevorstehen?

Das letzte große Update wurde am 13. Februar ins Spiel gebracht. Passend zum Valentinstag gab es hier romantische Skins für Mister Fantastic und Invisible Woman. Auch Fehlerbehebungen für Helden, Karten und Gameplay. Leaker X0X_LEAK will schon jetzt dem nächsten Update auf der Spur sein. In den sozialen Medien hat er eine lange Liste an Patch-Notizen veröffentlicht, die laut ihm bald ins Spiel kommen werden.

Die Änderungen sollen dabei zahlreiche Helden aller Klassen betreffen. Iron Fist, Mr. Fantastic, Iron Man, Hawkeye, Storm, Star Lord, Scarlet Witch, Spider-Man, Moon Knight, Black Widow, Magik, Hela, Adam Warlock, Cloak & Dagger, Luna Snow, Loki, Mantis, Invisible Woman, Venom, Captain Amercia, Thor, Groot, Magneto und Doctor Strange.

So erhält Scarlet Witch etwa 100 Bonus-HP, sobald sie ihre Ultimate einsetzt und die Geschwindigkeit von Moon Knight während seiner Ult wird reduziert, dafür darf er sich über mehr Schaden freuen.

Aber nicht nur an vielen Charakteren soll herumgeschraubt werden. Auch die Team-Up-Fähigkeiten, die beim Aufeinandertreffen bestimmter Helden im selben Team freigeschaltet werden, sollen Änderungen erfahren. Gamma, Psionic Disc, Full Moon, Symbiote Bond sowie Frozen Chi erhalten Buffs und Nerfs. Die genauen Anpassungen, die laut dem Leaker schon bald zu Marvel Rivals kommen, könnt ihr in den sozialen Medien nachlesen.

Wie immer sind diese Informationen mit Vorsicht zu genießen, da es sich nicht um offizielle Details handelt.