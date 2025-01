Marvel Rivals: Damit euch nicht langweilig wird, will man euch alle sechs Wochen einen neuen Helden geben und sich dabei an den Seasons orientieren

Der Hero-Shooter Marvel Rivals von NetEase hat seine Season 1 gestartet und im Zuge dessen am 11. Januar 2025 über 644.000 gleichzeitige Spieler auf Steam erreicht. NetEase setzt dabei auf kontinuierliche Updates, um das Spiel frisch und spannend für seine Spieler zu halten.

Marvel Rivals Genre: Helden-Shooter

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Release: 6. Dezember 2024

Entwickler / Publisher: NetEase / NetEase

Das bietet Season 1

Season 1 mit dem Titel Eternal Night Falls bringt ein vampirbasiertes Setting ins Spiel und stellt die Fantastic Four in den Mittelpunkt. Die erste Hälfte der Saison führt Invisible Woman und Mister Fantastic ein, während die zweite Hälfte Human Torch und The Thing bereithält. Zusätzlich können sich Spieler auf drei neue Karten, spezielle Events und den neuen Spielmodus "Doom Match" freuen.

"In jeder Season werden wir neue Geschichten, neue Karten und neue Helden einführen", erklärte Game Director Guangyun Chen gegenüber Metro. "Wir werden jede Season in zwei Hälften unterteilen. Die Länge einer Staffel beträgt drei Monate. Und in jeder Hälfte der Season werden wir einen neuen Helden vorstellen."

Heldenvielfalt im Fokus der Seasonplanung

Die Auswahl neuer Helden folgt laut Chen einer klaren Strategie: "Unsere Auswahl der Helden wird sich nach dem allgemeinen Spielerlebnis oder dem Thema richten, das wir für jede Season schaffen wollen." Aktuell stehen acht Vanguards und sieben Strategen zur Verfügung, um taktische Matchups und Teamzusammenstellungen zu ermöglichen.

"Das Team glaubt, dass es den Spielern eine solide Abwechslung für taktische Matchups oder Teamzusammenstellungen bietet. Die Tatsache, dass es jetzt mehr Duellanten gibt, wird das Erlebnis definitiv verbessern und den Spielern die Möglichkeit geben, ein wenig tiefer in diesen Aspekt einzutauchen", sagte Guangyun Chen.

NetEase plant, das Spielerlebnis mit regelmäßigen Updates und thematisch abgestimmten Inhalten stetig weiterzuentwickeln. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Feedback der Community: "Wir haben eine Menge Feedback erhalten, das wir bei der Einführung neuer Helden im Hinterkopf behalten und sicherstellen wollen, dass sich jeder gehört fühlt und begeistert ist."

Mit einem starken Start und weiteren Plänen hat Marvel Rivals das Potenzial, ein langfristiger Favorit unter den Shootern zu werden.