Marvel Rivals: NetEase räumt Fehlbann-Chaos ein und kündigt Anti-Cheat-Offensive an

NetEase' Helden-Shooter Marvel Rivals entwickelt sich zu einem großen Erfolg, steht aber ab und zu auch in der Kritik. Nun musste sich NetEase kürzlich für das fälschliche Sperren von Spielern wegen vermeintlichem Betrug entschuldigen. Der Vorfall wirft Fragen zur Fairness und Transparenz des Anti-Cheat-Systems auf, das bereits von vielen Spielern kritisiert wurde.

Fehlerhafte Sperrungen durch Kompatibilitätsprogramme

Auf Discord räumte NetEase ein, dass einige PC-Spieler, die über eine Kompatibilitätssoftware spielten, fälschlicherweise als Cheater markiert und gebannt wurden. Diese Programme, die oft für Hardware-Emulationen genutzt werden, sind technisch anspruchsvoll und wurden irrtümlich als verdächtig eingestuft. Die Entwickler betonten jedoch, dass die betroffenen Accounts inzwischen entsperrt wurden.

In der Stellungnahme auf Discord schrieb NetEase: "Wir entschuldigen uns aufrichtig für diese Situation und möchten euch versichern, dass wir Spieler, die fair und ohne zu betrügen spielen, nicht bannen und dies auch nicht tun werden. Wir haben die konkreten Gründe für diese falschen Sperrungen ermittelt und eine Liste der betroffenen Spieler zusammengestellt. Wir haben diese Sperrungen aufgehoben und möchten uns aufrichtig für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen."

Um ähnliche Vorfälle künftig zu verhindern, kündigte NetEase an, erhebliche Ressourcen in die Verbesserung seines Anti-Cheat-Systems zu investieren. Spieler werden außerdem dazu aufgerufen, verdächtige Aktivitäten zu melden, damit Cheater schneller identifiziert werden können.

Kritik an versteckten Bot-Matches bleibt

NetEase sieht sich jedoch auch mit weiterer Kritik konfrontiert. Spieler entdeckten, dass sie nach mehreren Niederlagen heimlich in Bot-Matches gesteckt wurden – offenbar als Mittel zur Frustminderung. Diese Funktion wurde vorab nicht kommuniziert und erst durch die Community aufgedeckt.

Trotz der Kontroversen bleibt Marvel Rivals ein großer Erfolg. Seit dem Launch am 6. Dezember 2024 hat das Spiel über 20 Millionen Spieler erreicht und zählt auf Steam mit fast 500.000 gleichzeitigen Spielern zu den meistgespielten Titeln. Am 9. Januar 2025 startet Season 1 mit neuen Inhalten, darunter Charaktere aus Fantastic Four. NetEase verspricht, aus den Fehlern zu lernen und das Spielerlebnis weiter zu optimieren.