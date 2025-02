Marvel Rivals: Obwohl es so gut läuft, entlässt NetEase einen Haufen Mitarbeiter und behauptet, es sei zum Wohle des Spiels - Ein Betroffener meldet sich zu Wort

NetEase bestätigt Entlassungen bei Marvel Rivals und erklärt, dass die Kürzungen notwendig seien, um die Effizienz der Entwicklung des Helden-Shooters zu optimieren. Wie viele Mitarbeiter entlassen wurden, ist bisher unbekannt.

Nach dem Erfolg kommen die Entlassungen

Ein Sprecher von NetEase sagt gegenüber PC Gamer: "Wir haben vor kurzem die schwierige Entscheidung getroffen, die Struktur des Entwicklerteams von Marvel Rivals aus organisatorischen Gründen anzupassen und die Entwicklungseffizienz des Spiels zu optimieren. Dies führte zu einer Reduzierung des Design-Teams in Seattle, das Teil einer größeren globalen Design-Funktion zur Unterstützung von Marvel Rivals ist. Wir schätzen die harte Arbeit und das Engagement der Betroffenen und werden sie vertraulich und respektvoll behandeln und ihre individuellen Beiträge anerkennen."

Das Kernentwicklungsteam in China werde sich weiterhin "voll und ganz dafür einsetzen, ein außergewöhnliches Spielerlebnis zu liefern." Auch betont NetEase, dass das Team jetzt noch "mehr in die Entwicklung und das Wachstum dieses Spiels investiert. Wir freuen uns darauf, neue Superhelden-Charaktere, Karten, Features und Inhalte zu liefern, um ein fesselndes Live-Service-Erlebnis für unsere weltweite Spielerbasis zu gewährleisten."

In Seattle arbeitet nun also niemand mehr an Marvel Rivals. Dieser Schritt wirft nach dem großen Erfolg von Marvel Rivals Fragen nach dessen Notwendigkeit auf. Spart NetEase einfach Ressourcen ein? Konnte das Team in Seattle keinen sinnvollen Beitrag für das Spiel mehr leisten? Game Director Thaddeus Sasser äußert sich auf LinkedIn zu den Entlassungen.

"Dies ist eine so seltsame Branche", sagt er. "Mein hervorragendes, talentiertes Team hat gerade dabei geholfen, ein unglaublich erfolgreiches neues Franchise in Marvel Rivals für NetEase Games zu entwickeln... und wurde gerade entlassen!"

Level Designer Jack Burrows, der selbst von den Entlassungen betroffen ist, schrieb seinerseits: "Nun, ich wurde gerade von meinem Job entlassen, bei dem ich mit NetEase an Marvel Rivals gearbeitet habe. Es war mir ein großes Vergnügen, mit meinen amerikanischen Kollegen zu arbeiten, die mich bei dieser traurigen Entlassung begleiten." Nicht einmal ein großer Erfolg habe ausgereicht, um ihm eine sichere Stelle zu garantieren.