Marvel Rivals: Season 1 bringt die Fantastic Four und Doom Matches ab dem 10. Januar ins Spiel

NetEase' Helden-Shooter Marvel Rivals startet am 10. Januar um 10 Uhr in die erste Saison, Eternal Night Falls. Die neue Saison bringt eine Vielzahl neuer Inhalte, darunter Karten, einen neuen Spielmodus und einen Battle Pass. Außerdem könnt ihr euch zudem auf ikonische Charaktere aus den Fantastic Four freuen, die euch im Kampf zur Verfügung stehen werden.

Fantasic Four stoßt dazu

Zum Start von Marvel Rivals Saison 1 treten Mister Fantastic als Duelist und The Invisible Woman als Strategist dem Kämpfer-Roster bei. Ihre Fähigkeiten könnten neue taktische Möglichkeiten in Matches ermöglichen. In der zweiten Hälfte der Saison, etwa sechs bis sieben Wochen nach Beginn, folgen The Thing und Human Torch. Während The Thing vermutlich als starker Nahkämpfer agiert, bringt Human Torch explosive Fernangriffe mit. Zusätzlich erwarten die Spieler drei neue Karten: Sanctum Sanctorum zum Start und außerdem Midtown und Central Park, die später im Verlauf der Saison veröffentlicht wird.

Neue Herausforderungen kommen

Ein besonderes Highlight ist der neue Spielmodus Doom Match, ein Arcade-Modus für acht bis zwölf Spieler. Ziel ist es, zu den besten 50 Prozent zu gehören, die am Ende der Runde den Sieg für sich beanspruchen. Gleichzeitig gibt es einen Battle Pass, der für 990 Lattice erworben werden kann. Dieser enthält zehn exklusive Skins und bietet euch die Möglichkeit, 600 Lattice und 600 Units während des Fortschritts zurückzuverdienen.

Die Entwickler haben außerdem betont, dass sie intensiv auf das Feedback der Community eingehen. Balance-Updates, wie Anpassungen an der Überlegenheit von Fernkampf-Charakteren wie Hawkeye, sind bereits in Planung. Gerüchte über einen möglichen PvE-Modus wurden jedoch nicht bestätigt.

Mit Eternal Night Falls bringt Marvel Rivals einige Neuerungen und Verbesserungen, die die Spielerfahrung noch spannender gestalten sollen. Die Kombination aus neuen Inhalten könnte ein Start guter Start für ein vielversprechendes Jahr für Marvel Rivals bedeuten. Nun muss das Spiel nur noch die ständig neuen Probleme in den Griff kriegen. Erst vor kurzem haben Spieler bemerkt, dass bei 30 FPS die Angriffe schwächer werden.