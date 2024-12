Marvel Rivals: So gut arbeiten Cloak und Dagger im Spiel zusammen

Anfang Dezember wurden fünf neue Helden für Marvel Rivals vorgestellt. Zu dieser Enthüllung gehörte auch das Duo Cloak und Dagger. Wie gut die beiden Helden im Third-Person-Helden-Shooter harmonieren, zeigt das Team in einem neuen Trailer. Marvel Rivals erscheint am 6. Dezember kostenlos auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series und bietet euch zum Start 33 Helden mit individuellen Fähigkeiten und einzigartigen Synergien untereinander.

Licht und Schatten in Marvel Rivals vereint

Im Trailer sehen wir, wie die beiden Helden in Matches von Marvel Rivals zusammenarbeiten. Spielt ihr Cloak und Dagger habt ihr zwei Helden in einem und wechselt zwischen den Charakteren hin und her. Während Cloak sich durch seine Schattenmächte teleportieren und ungesehen anschleichen kann, geht Dagger in die direkte Konfrontation mit ihren dolchen aus Licht. Schatten und Licht sind eine unzertrennliche Einheit, was die flexible Spielmechanik, bei der ihr zwischen Cloak und Dagger wechselt, deutlich macht.

In der Beschreibung des Trailers heißt es: "Cloak und Dagger sind ein unzertrennliches Duo, das jeweils die Mächte der Dunkelheit und des Lichts verkörpert. Tyrone Johnson und Tandy Bowen waren einst eigenständige Helden und haben sich zusammengetan, als sich das Gefüge des Multiversums während der Zeitstromverschränkung zu lösen begann."

"Nun ist das Duo miteinander verstrickt und muss seine phänomenalen Kräfte in Einklang bringen, um seine Verbündeten und sich gegenseitig zu retten. Um zu überleben, sind Cloak & Dagger gezwungen, denselben physischen Raum zu teilen. Sie müssen lernen, als Einheit zu kämpfen und ihre Kräfte auf eine Weise zu kombinieren, wie sie es noch nie zuvor tun mussten."

Wer auf der PlayStation spielt, erhält neben den 33 Helden und dem ohnehin kostenlosen Zugang auch noch ein paar Extras. So wird es einen PS5-Pro-Enhanced-Patch für das Teamspiel geben, der euch weitere Modi mit mehr FPS und höheren Auflösungen bietet. Für alle anderen PlayStation-Spieler gibt es einen gratis VEN#M-Skin für Peni Parker sowie einen Scarlet-Spider-Skin für Spider-Man.