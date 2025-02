Marvel Rivals teasert Blade als Gefangenen von Dracula im neuen Central Park-Map-Trailer an,e in Leak zeigt ihn zudem angekettet im Spawnraum – Wird er erst in Season 2 spielbar sein?

Marvel Rivals scheint derzeit für hitzige Diskussionen in der Community zu sorgen. Neben Änderungen am Battle Pass und überraschenden Entlassungen von Entwicklern hat der Helden-Shooter nun auch noch einen neuen Map-Trailer im ganzen Chaos gedroppt. Zudem teasert ein kleiner Leak bereits Blade an – allerdings nicht als spielbaren Charakter, sondern als Gefangenen Draculas.

Marvel Rivals Genre: Helden-Shooter

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Release: 6. Dezember 2024

Entwickler / Publisher: NetEase / NetEase

Blade in Ketten

Im Trailer zur neuen Central Park-Map taucht Blade kurz auf – allerdings wirkt er nicht besonders Kampffähig, sondern knurrt nur. Laut eines Leaks des X-Users X0XLEAK soll der Vampirjäger im Spawnraum des verteidigenden Teams angekettet sein. Es scheint so, als ob Dracula Blade gefangen hält, denn er trägt nicht einmal seine ikonische Sonnenbrille. Die Szene hat bei Fans für Aufsehen gesorgt, denn Blade war bisher nur in Promobildern und Story-Texten im Hauptmenü des Titels präsent.

Doch erst in Season 2

Dass Blade nun tatsächlich sichtbar und animiert im Spiel zu sehen ist, könnte auf eine mögliche baldige Veröffentlichung hindeuten. Bereits vor einem Monat hatte ihn Datenminer Miller Ross als möglichen spielbaren Charakter vermutet. Ob er noch während Season 1 erscheint oder doch erst für Season 2 geplant ist, bleibt offen. Die Wahl, ihn erst in die zweite Season zu stecken, wäre jedoch überraschend, da die erste Season bereits einen starken Bezug zu Dracula und seiner Vampirarmee hat.

Dennoch hat Marvel Rivals in Season 1 bereits eine Reihe ikonischer Marvel-Charaktere vorgestellt, doch gerade Blade hätte aufgrund seiner thematischen Verbindung zur aktuellen Season gut ins Setting gepasst. Seine Anwesenheit auf der neuen Map könnte darauf hindeuten, dass die Entwickler ihn bewusst für eine größere Enthüllung zurückhalten. Sollte er spielbar werden, stellt sich die Frage, welche Fähigkeiten er mitbringen wird. Fans hoffen auf schnelle Nahkampfangriffe, Vampirjäger-Gadgets und vielleicht sogar eine spezielle Mechanik gegen untote Gegner.

Blades Auftritt im Trailer sorgt in Marvel Rivals für Spekulationen darüber, ob und wann der Vampirjäger endlich spielbar sein wird. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis NetEase den Vorhang lüftet und Licht ins Dunkel bringt. Ob Spieler bald selbst in seine Rolle schlüpfen können, bleibt abzuwarten.