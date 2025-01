Marvel Rivals ist eine Goldgrube: Wenn der Helden-Shooter weiter so im Hype bleibt, verdient NetEase nach einem Jahr weit über eine Milliarde Dollar

Etwa einen Monat ist es her, dass Marvel Rivals seine Tore für alle Helden-Shooter-Fans geöffnet hat. Und dieser Monat hat sich Schätzungen zufolge mehr als gelohnt. Obwohl ich erwarten würde, dass Marvel-Liebhaber und Shooter-Freunde sich erst einmal in Ruhe warmspielen, bevor zu kostenpflichtigen kosmetischen Inhalten greifen, soll das Spiel allein in den ersten vier Wochen 136,4 Millionen US-Dollar an Umsatz generiert haben.

Marvel Rivals Genre: Hero-Shooter

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Release: 6. Dezember 2024

Entwickler / Publisher: NetEase / NetEase

Marvel Rivals: So finanziell erfolgreich ist das Spiel

Als neues Live-Service-Spiel hat man es nicht leicht. Dieses Jahr mussten wir mit eigenen Augen ansehen, wie vielversprechende Titel gefloppt sind - darunter Foamstars und Concord. Mit der Marvel-IP hat NetEase zumindest ein extra Ass im Ärmel, das sich offenbar ausgezahlt hat. Der erste gewaltige Meilenstein von 100 Millionen Dollar ist scheinbar schon weit überschritten worden.

Das chinesische Medienunternehmen GameLook soll laut PushSquare die Einnahmen des Spiels auf verschiedenen Plattformen untersucht haben. Nach einem Monat auf dem Markt soll der Free-to-Play-Titel bereits 136,4 Millionen Dollar eingespielt haben. Auf Steam soll Marvel Rivals das meiste Geld gemacht haben. Ganze 54,5 Millionen lassen sich allein auf die Ausgaben der PC-Spieler zurückführen.

Doch auch auf der PlayStation 5 haben viele Spieler ihr Geld liegen lassen. Rund 27,2 Millionen Dollar stammen von Spielern auf Sonys Konsole, während Spieler auf der Xbox Series für nur rund 2,7 Millionen verantwortlich sind - wobei man "nur" wirklich in Anführungszeichen setzen sollte. Die chinesischen Spieler stechen als starke Kaufkraft mit 36 Millionen Dollar heraus. In China selbst wird das Spiel über einen Client von NetEase vertrieben.

In der Zukunft von Marvel Rivals sehen die Analysten noch mehr Dollar flattern. Hält der Helden-Shooter dieses Level, warten etwa 1,36 Milliarden Dollar Umsatz im ersten Jahr. Das Abschaffen der Mods mit Beginn der ersten Saison, könnte ebenfalls finanzielle Vorteile mit sich bringen, da Spieler nun keine Custom-Skins mehr ins Spiel bringen können.

Neben dem Release war der Start der ersten Saison der erfolgreichste Zeitpunkt, was die reinen Spielerzahlen angeht. Ein Peak von 644.269 gleichzeitigen Spielern wurde zum neuen Rekord für den Shooter.