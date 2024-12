Marvel Rivals will nichts von Pay-to-Win wissen: Battle Pass ohne Zeitlimit

Morgen, am 6. Dezember, öffnet Marvel Rivals die Tore für alle Superhelden-Fans. Der Third-Person-Helden-Shooter von NetEase ist dann auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series spielbar. Wie so oft bei kostenlosen Titeln stellen sich die Spieler zurecht die Frage nach der Monetarisierung. Wird es Pay-to-Win-Elemente geben? Die Entwickler haben eine erfreuliche Antwort für euch.

Marvel Rivals geht auf die Monetarisierung ein

Worauf dürft ihr euch also hinsichtlich der Monetarisierung bei Marvel Rivals einstellen? In einem offiziellen Statement kündigt NetEase an, wie es mit In-Game-Währung, Battle Pass und kosmetischen Gegenständen aussieht.

Währung: In Marvel Rivals gibt es zwei Währungen. Die UNITS sind eine kostenlose In-Game-Währung, die im Battle Pass, durch Missionen oder Events freigeschaltet und gegen Goodies getauscht werden kann. Die Premium-Währung heißt LATTICE. Sie erhaltet ihr nur durch den Kauf von Echtgeld. 100 LATTICE erhaltet ihr für 0,99 Dollar.

Battle Pass: Es wird einen Battle Pass geben. Dieser wird allerdings nicht zeitlich begrenzt sein. Kauft ihr ihn, könnt ihr ihn ohne Druck zu Ende spielen, auch nach dem Ende der jeweiligen Saison. Der Premium-Battle-Pass kostet euch 490 LATTICE, also knapp 5 Dollar, und beinhaltet Gegenstände im Wert von 8.000 UNITS.

Bundle-Preise: Es gibt Items für einen teuren Einzelpreis oder im verhältnismäßig günstigen Bundle-Preis mit etwa 25 Prozent Rabatt. Ein Standard-Bundle kostet 1.600 UNITS, ein Epic-Bundle 1.800 UNITS und ein legendäres Bundle ganze 2.400 UNITS.

Neben den kosmetischen Gegenständen gibt es keine weiteren kostenpflichtigen Gegenstände im Spiel. Einige Items könnt ihr sogar völlig kostenlos erhalten, wenn ihr bestimmte Erfolge erzielt oder Missionen abschließt.

Ihr wollt noch mehr über Marvel Rivals wissen? Inzwischen wurden 33 Helden für den PvP-Shooter angekündigt. Zuletzt waren Cloak und Dagger dabei, die mit einem interessanten Spielkonzept auftreten, denn die beiden Helden sind in einer gemeinsamen Spielfigur vereint. Generell hat jeder Held in Marvel Rivals individuelle Fähigkeiten, die in Kombination mit anderen Helden ein neues Potenzial erreichen. Wer auf der PlayStation spielt, darf sich außerdem über zwei kostenlose Skins freuen.