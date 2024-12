Marvel Rivals: Wolverines Design ist einigen Fans ein Dorn im Auge

Marvel Rivals will zum Start 33 Helden zur Verfügung stellen. Der Third-Person-Helden-Shooter von NetEase wird am 6. Dezember erscheinen und Spielern ikonische Marvel-Charaktere und spannende Teamkämpfe bieten. Erst heute hat der Entwickler fünf neue Helden angekündigt: Wolverine, Iron Fist, Black Widow, Cloak and Dagger sowie Squirrel Girl. Doch die Fans sind dennoch unzufrieden, denn das Design von Wolverine ist für eher enttäuschend.

Wolverines Design sorgt für Diskussionen

Auf PC und Konsolen könnt ihr in Marvel Rivals mit weit über 30 Helden gegen feindliche Teams kämpfen. Captain America, Black Panther, Doctor Strange, Winter Soldier und mehr bekannte Figuren sind mit dabei. Aufsehen erregt nun jedoch der neu angekündigte Wolverine. Im Launch-Trailer könnt ihr euch ein Bild von Wolverine in Marvel Rivals machen:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

In einem Beitrag auf Reddit kritisieren Fans das Design des Superhelden. "Ich liebe jedes Design von Marvel Rivals, aber krass sieht Wolverine schlecht aus", schreibt der Ersteller des Beitrages, LuizFelipe1906. Die Enttäuschung über den Look des Charakters zieht sich durch die gesamte Kommentarspalte.

"Das ist das erste Design, das mir einfach überhaupt nicht gefällt", schreibt ein weiterer Nutzer. So viele kreative Charakterdesigns und sie entscheiden sich dafür, Logan zum 200. Mal eine Jacke und ein Tanktop zu geben."

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Ich dachte wirklich, dass das Design von Wolverine eine Fälschung ist, als ich es das erste Mal sah, und ich wünschte, ich würde es immer noch für eine Fälschung halten, denn ich hasse seine Haare, ich mag seine Proportionen nicht und das riesige W-Logo auf seinem Gürtel gefällt mir nicht", sagt ein anderer.

Ein weiterer spekuliert, ob die Designs mit Absicht etwas schlechter aussehen, um die Spieler dazu zu bringen, Geld in coole Skins zu investieren. "Wie wollen sie dich sonst dazu bringen, Geld auszugeben? Wie bei Marvel Avengers sind die schlechten Skins gewollt."

Wolverine ist einer der beliebtesten Marvel-Helden, nicht zuletzt dank Hugh Jackmans ikonischer Darstellung. Was haltet ihr von seinem Design in Marvel Rivals?