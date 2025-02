Wirklich fantastisch? Im offiziellen Teaser-Trailer zu The Fantastic Four: First Steps zeigt euch Marvel, mit welchem Bösewicht es das Quartett zu tun bekommt

Marvel hat am Nachmittag den offiziellen Teaser-Trailer zu The Fantastic Four: First Steps veröffentlicht.

In dem Teaser-Trailer könnt ihr einen ersten Blick auf den Look des Films und die Hauptcharaktere werfen, ebenso wird der Bösewicht gezeigt.

Galaktische Einblicke

Zu sehen sind im Film Pedro Pascal als Reed Richards aka Mr. Fantastisch, Vanessa Kirby als Sue Storm (Invisible Woman), Joseph Quinn als Johnny Storm (Human Torch) und Ebon Moss-Bachrach als Ben Grimm aka Das Ding.

Weiterhin sind im Film Paul Walter Hauser, Julia Garner (Silver Surfer) und Ralph Ineson (Galactucs) zu sehen beziehungsweise zu hören.

Hier seht ihr den Teaser-Trailer in englischer Sprache:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Der Film stellt zugleich die Premiere der Fantastic Four im Marvel Cinematic Universe dar und zeigt die Ursprünge des Quartatts in einem retro-futuristischen Look, der von den 1960er Jahren inspiriert wurde.

Nachdem sie ihre Kräfte erlangt haben, müssen die vier kurzerhand die Erde verteidigen, denn nicht nur Galactus hat es auf den Planeten abgesehen, er hat auch noch den Silver Surfer mitgebracht.

Hier auch noch der Teaser-Trailer auf Deutsch:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

In Deutschland kommt The Fantastic Four: First Steps am 24. Juli 2025 in die Kinos.

Es ist der erste neue Fantastic Four-Film seit dem gefloppten Fantastic Four im Jahr 2015. Der Film wurde damals von 20th Century Fox produziert, nach der Disney-Übernahme ging die Kontrolle über das Franchise an die Marvel Studios und ein neuer Film wurde angekündigt.

Seitdem ist einiges an Zeit vergangen, doch das Resultat kann sich nun durchaus sehen lassen. Was haltet ihr vom ersten Teaser-Trailer zu The Fantastic Four: First Steps?