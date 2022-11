Marvel's Midnight Suns wird gesprächig - Über 65.000 Zeilen Sprachdialog

Marvel's Midnight Suns lässt sich in die Karten schauen. Das kommende Spiel von Entwickler Fireaxis Games enthält ganze 65.000 Zeilen Sprachdialog.

Gesprächige Helden

In einer Video-Nachricht von Fireaxis auf YouTube spricht das Team über die Aspekte des Spiels, die ihnen besonders am Herzen liegen. Dabei bestätigt das Studio, dass das taktische Rollenspiel viele Zwischensequenzen und Gespräche beinhalten wird.

"Ich glaube, wir haben am Ende ungefähr 65.000 Zeilen gesprochener Dialoge, über zwei Stunden Filmsequenzen und mehr Verzweigungsmöglichkeiten, als man sich vorstellen kann", sagte Lead Engineer Will Miller.

Abgesehen von diesem Detail, könnt ihr in dem Video auch das Team hinter dem Marvel-Spiel kennenlernen, das ihre Sicht auf die Entwicklung und einzelne Aspekte des Titel kundtun. So geben die Entwickler etwa Einblicke in das Design, die Kämpfe und die Zwischensequenzen.

Marvel's Midnight Suns erscheint am 2. Dezember für PC, Nintendo Switch sowie Xbox- und PlayStation-Konsolen.