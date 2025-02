Marvel's Spider-Man 2: Nixxes leistet Erste Hilfe für PC-User - Hotfixes sollen Abstürze und andere Probleme beheben - Alle Patch Notes im Überblick

Für die PC-Version von Marvel's Spider-Man 2 hat das verantwortliche Entwicklerstudio Nixxes Software mittlerweile zwei Hotfixes veröffentlicht.

Marvel's Spider-Man 2 Genre: Action-Adventure

Plattform: PC, PS5

Release: 20. Oktober 2023

Entwickler / Publisher: Insomniac Games, Nixxes Software / PlayStation Publishing

Damit reagiert man auf verschiedene Probleme der Portierung, wobei hier besonders Abstürze im Fokus der Hilfsmaßnahmen stehen.

Weniger Abstürze und andere Korrekturen

Spielerinnen und Spieler hatten unter anderem von Absturzproblemen berichtet. Bei manchen stürzte die PC-Version sogar alle 20 bis 30 Minuten ab, wodurch natürlich nicht wirklich so etwas wie Spielspaß aufkommt.

Unter anderem damit befassen sich die beiden Hotfixes, sie sollen Probleme mit aktiviertem Raytracing und Abstürzen beheben und außerdem die Stabilität des Spiels verbessern.

In der Mission "Show Me New York" sollte zudem kein Framerate-Bug mehr auftreten und für Probleme sorgen, ebenso löst man ein Problem mit der Anzeige von Buttons bei der Nutzung eines DualShock 4 mit aktiviertem Steam Input. Und auch Achievements wurden in manchen Situationen nicht freigeschaltet.

Hier die Patch Notes von Hotfix v1.202.0.0 im Überblick:

Various crash fixes and stability improvements.

Fixed a bug that could cause Achievements not being awarded on some configurations.

Triangle and Square button prompts are now displayed correctly when using a DualShock 4 controller with Steam Input enabled.

Resolved a frame rate related bug that could block players during the mission ‘Show Me New York'.

Und hier auch noch diie Patch Notes von Hotfix v1.131.0.0:

This hotfix addresses some of the device hang crashes that could occur while playing the game with ray-tracing enabled.

Fans hatten die PC-Version von Marvel's Spider-Man 2 nach dem Launch aufgrund verschiedener Probleme kritisiert. Womöglich auch aufgrund dieser Probleme konnte das Spiel auf Steam bisher nicht den Erfolg seines Vorgängers erreichen. Im Hinblickk auf die gleichzeitig aktiven User liegt der zweite Teil ein gutes Stück hinter dem ersten Teil.