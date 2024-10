Marvel's Spider-Man 2: Fans sind enttäuscht über ausbleibende DLCs

Marvel's Spider-Man 2 erscheint am 30. Januar 2025 für den PC, wie Sony und Insomniac Games am Wochenende im PlayStation Blog bekannt gegeben haben. Diese Ankündigung löste gemischte Reaktionen in der Gaming-Community aus. Während sich PC-Spieler auf die Möglichkeit freuen, das Spiel bald auch auf ihrer Plattform zu erleben, sind viele Fans enttäuscht, da keine DLC-Erweiterungen für das Spiel geplant sind. Diese Nachricht trifft besonders hart, da das erste Spider-Man-Spiel 2018 mit dem Post-Release-DLC "The City That Never Sleeps" erweitert wurde und viele Fans ähnlichen Zusatz-Content für den Nachfolger erwartet hatten.

Enttäuschung über fehlende DLCs und offene Handlungsstränge

Insomniac Games hat bestätigt, dass es keine weiteren Story-Inhalte für Marvel’s Spider-Man 2 geben wird. Fans hatten fest mit zusätzlichen Inhalten gerechnet, da es im Spiel offene Handlungsstränge gibt, die nicht vollständig aufgelöst wurden. Einige Spieler kritisieren das Spiel daher als "unvollständig" und hoffen nun auf einen Spin-off wie Marvel’s Spider-Man: Venom oder auf Marvel’s Spider-Man 3, um die Geschichte fortzusetzen. Das Fehlen von DLCs sorgt daher für Unmut bei den Spielern, die mehr Content erwarteten.

Insomniac Games richtet den Fokus auf neue Projekte

Insomniac Games hat sich jedoch dazu entschlossen, sich von Marvel's Spider-Man 2 abzuwenden und sich stattdessen auf andere Projekte, wie Marvel’s Wolverine, zu konzentrieren. Interessanterweise gab es Hinweise auf geplanten Post-Release-Content durch den Hackerangriff auf das Studio, aber diese Pläne haben sich offensichtlich geändert. Auf einem Subreddit spricht die Gaming-Community über die Schwächen des Spiels, wie die schwache Story oder dass sich das Spiel kurz anfühlt.

Trotz der Kritik bleibt Marvel's Spider-Man 2 ein beliebtes Spiel, auch wenn die Entscheidung gegen DLCs viele Fans enttäuscht. Die PC-Version gibt neuen Spielern die Chance, das Spiel zu erleben, aber DLC-Erwartungen werden wohl nicht erfüllt. Fans warten nun gespannt auf zukünftige Entwicklungen im Spider-Man-Universum.