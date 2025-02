Marvel’s Spider-Man 3: Peter Parkers Sprecher bestätigt, dass er mehr als nur eine Nebenrolle haben wird – Er bleibt Teil der Story

Zwar wurde der dritte Teil der Marvel’s Spider-Man-Reihe noch nicht von Insomniac Games angekündigt, doch gibt es bereits einige Details, die Fans spekulieren lassen. Laut Yuri Lowenthal, der Stimme hinter Peter Parker, wird er im nächsten Teil nicht nur eine Nebenrolle einnehmen, sondern weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Dies überrascht einige, da das Ende von Marvel’s Spider-Man 2 darauf hindeutete, dass Miles Morales als Hauptheld übernimmt.

Marvel’s Spider-Man 2 Genre: Action-Adventure

Plattform: PS5, PC

Release: 20. Oktober 2023

Entwickler / Publisher: Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment

Achtung! Dieser Artikel enthält Spoiler zu Marvel’s Spider-Man 2! Falls ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, solltet ihr mit Vorsicht weiterlesen.

Peter Parker wird keine einfache Nebenrolle übernehmen

Lowenthal bestätigt im Gespräch mit The Direct, dass Peter nicht aus der Geschichte verschwunden ist. "Er wird ein Teil des nächsten Spiels sein, und er wird nicht auf die Couch verbannt, das verspreche ich", sagte Lowenthal. Peter wird somit keinen reinen Cameo-Auftritt haben, sondern eine aktive Rolle im kommenden Spiel übernehmen. In Marvel’s Spider-Man 2 hatte er die Verantwortung zwar an Miles übergeben, bleibt aber dennoch eine wichtige Figur in der Story. Der nächste Titel wurde von Insomniac Games noch nicht offiziell angekündigt, doch Lowenthals Aussagen bestätigen seine Rückkehr.

Mögliche Begegnungen mit bekannten Feinden

Aber auch die Mid-Credit-Szene gibt bereits spannende Hinweise auf die Entwicklungen der Geschichte. Norman Osborn besucht Dr. Octavius im Gefängnis, was darauf hindeuten könnte, dass er sich zum Green Goblin weiterentwickelt. Gleichzeitig wird Cindy Moon, auch bekannt als Silk, eingeführt, die als neue Heldin neben Miles auftreten könnte. Fans spekulieren bereits, ob Miles nun Cindy trainieren wird – ähnlich wie er einst von Peter trainiert wurde. Da sich Marvel’s Spider-Man 3 um mehrere Helden drehen wird, bleibt abzuwarten, wie groß Peters Rolle am Ende wirklich sein wird. Die Entwicklung der Story könnte zudem Konfrontationen mit alten Feinden mit sich bringen. Insomniac Games könnte außerdem neue Gameplay-Mechaniken einführen, um die Zusammenarbeit zwischen den Charakteren weiter auszubauen.

Yuri Lowenthals Aussagen lassen vermuten, dass Insomniac Games fleißig an Marvel’s Spider-Man 3 arbeitet. Wann der Titel jedoch offiziell angekündigt wird, bleibt noch abzuwarten. Der dritte Teil könnte alte Feinde ins Spiel bringen, aber auch Peters Rolle scheint sicher zu sein und nicht nur eine belanglose Nebenfigur zu werden. Fans müssen sich jedoch noch gedulden, da Insomniac Games derzeit auch am Wolverine-Spiel arbeitet, das zuerst erscheinen wird.