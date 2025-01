Braucht Mass Effect 5 noch viele Jahre? BioWare-Veteran stimmt auf lange Wartezeit ein, nach Dragon Age geht es wohl nicht so schnell wie erhofft

Mass Effect 5 ist nach Angaben von BioWare-Veteran Mark Darrah noch immer nicht bereit dafür, dass der Großteil der Beschäftigten des Entwicklerstudios sich mit dem Projekt befasst.

Mass Effect 5 Genre: Rollenspiel

Plattform: TBD

Release: TBD

Entwickler / Publisher: BioWare / Electronic Arts

In einem neuen Video, das er auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht hat, blickt Darrah, der 23 Jahre lang als Project Director und Executive Producer an der Dragon Age-Serie arbeitete, ein wenig hinter die Kulissen.

Mass Effect 5 braucht noch Zeit

Erstmals angekündigt wurde ein neues Mass Effect im Jahr 2020, seitdem arbeitete ein kleines Team, besteht aus Veteranen der Trilogie, an dem Projekt, während sich der Großteil der Beschäftigten mit Dragon Age: The Veilguard befasste.

Letzteres ist nun erschienen und erhält auch keine DLCs, was aber nicht bedeutet, dass nun einfach alle schon an Mass Effect 5 arbeiten können. Das trifft zwar auf manche zu, die die Entwicklung nun unterstützen, andere unterstützen in der Zwischenzeit wiederum weitere Projekte von EA.

"Mass Effect ist nicht bereit dafür, dass plötzlich ein Team von 250 oder 300 Leuten daran arbeitet", sagt Darrah. "In der Vergangenheit, als BioWare damit liebäugelte, nur an einem Projekt zu arbeiten, wie bei Anthem oder The Veilguard, lief das Projekt auf Hochtouren, so dass es in der Lage war, jede verfügbare Ressource anzusaugen. Es gab eine ausreichend vorhandene Infrastruktur, um alles zu absorbieren."

"Das ist nicht genau das, was [bei Mass Effect 5] passiert. Das sieht man, wenn man sich die Social-Media-Profile der Leute anschaut. Einige der Leute, die an The Veilguard gearbeitet haben, wechseln zu Mass Effect, aber einige von ihnen wechseln in andere Bereiche der EA-Organisation, weil Mass Effect nicht bereit für sie ist."

Früher hatte BioWare an mehreren Projekten gleichzeitig gearbeitet, etwa an der Mass Effect- und Dragon Age-Reihe, hinzu kam die Entwicklung von Star Wars: The Old Republic. Es gab ein eigenes Handheld-Team, eine Jade Empire-Fortsetzung wurde eingestellt und das für Mass Effect Andromeda verantwortliche BioWare-Team in Montreal wurde in EAs Motive-Studio eingegliedert.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Viele Teams zu haben, bedeutete wiederum, dass es einfacher gewesen wäre, Mitarbeiter zwischen den Projekten zu wechseln, aber das brachte laut Darrah auch seine eigenen Probleme mit sich. Mehrere Projekte schränkten zum Beispiel auch die Flexibilität ein, wenn mehrere Spiele in einem kurzen Abstand hintereinander veröffentlicht werden sollten."

"Das könnte großartig sein", sagt Darrah mit Blick auf BioWares derzeitigen Fokus auf ein einziges Projekt. "Es bedeutet, dass BioWare zum ersten Mal in der Geschichte in der Lage ist, sich ausschließlich auf ein einziges Projekt zu konzentrieren, seine ganze Aufmerksamkeit auf ein einziges Projekt zu richten und alles, was es hat, auf ein einziges Ziel zu richten: nämlich das beste Mass Effect zu machen, das es geben kann."

Wann wir das Ergebnis dieser Bemühungen sehen werden, bleibt allerdings weiter unklar. Es gibt weder ein Release-Datum noch einen Release-Zeitraum für Mass Effect 5.