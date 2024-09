Das nächste Mass Effect Spiel kommt im Oktober 2024, aber Mass Effect 5 ist es leider nicht

Schon im Oktober 2024 erscheint ein neues Mass-Effect-Spiel, allerdings nicht für PC oder Konsole. Und auch nicht für Mobilgeräte.

Nein, es ist ein Mass-Effect-Spiel für den Tisch, denn Mass Effect: Priority Hagalaz ist ein Brettspiel.

Das kann teuer werden

Priority Hagalz spielt dabei während der Ereignisse in Mass Effect 3 und ist für einen bis vier Spielerinnen und Spieler gedacht.

Ihr könnt als Shepard, Liara, Tali, Garrus oder Wrex spielen und es geht darum, wichtige Informationen aus einem abgestürzten Cerberus-Kreuzer zu bergen.

Währenddessen ergeben sich neue Mission und Story-Gelegenheiten, wodurch ihr etwa mehr Loyalität eurer Squadmitglieder erlangt.

Das Basisspiel könnt ihr bereits zum Preis von 48,50 Euro hier vorbestellen. Obendrein gibt es noch Bundles mit verschiedenen Miniaturen für das Spiel, sofern ihr diese denn haben möchtet. Zwingend erforderlich sind sie nicht und das teuerste Bundle, das alle Miniaturen umfasst, kostet auch stolze 290 Euro.

Indes wird weiter an Mass Effect 5 gearbeitet, zu dem aber noch nicht viele Details bekannt sind. BioWares nächstes Spiel, Dragon Age: The Veilguard, erscheint am 31. Oktober 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.