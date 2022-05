Max Payne 3: Wie Rockstar den zehnten Geburtstag feiert

Max Payne 3 ist zehn Jahre alt geworden und Rockstar feiert das mit einer Anniversary Edition des Soundtracks.

Dieser soll in Kürze erscheinen und wird in zwei Varianten erhältlich sein.

Digital und physisch

Ein konkreter Termin steht noch aus, aber "in diesem Jahr" kommt Max Payne 3: The Official Soundtrack (Anniversary Edition) einerseits auf die digitalen Streaming-Plattformen.

Ferner wird der Soundtrack in limitierter Auflage auf Vinyl veröffentlicht.

Weitere Meldungen zu Max Payne:

Die Anniversary Edition von Max Payne 3 umfasst die Musik der Nois-Band HEALTH sowie bisher unveröffentlichte Tracks aus dem Spiel.

"Mit einer düsteren und treibenden Industrial-Soundkulisse, die Max' verwirrten Geisteszustand und die drückende Atmosphäre der Max-Payne-Reihe widerspiegelt, hat HEALTHs Soundtrack für Max Payne 3 ihren charakteristischen melancholischen Noise-Rock-Sound in neue Richtungen entwickelt und der Track 'TEARS' ist zu einem festen Bestandteil der fesselnden Live-Shows der Band geworden", heißt es.

Ursprünglich erschien Max Payne 3 im Jahr 2012 für PC, Xbox 360 und PlayStation 3. Ihr könnt den Titel auch via Abwärtskompatibilität auf Xbox Series X/S und Xbox One spielen.

Vor kurzem hat Remedy in Zusammenarbeit mit Rockstar Remakes von Max Payne und Max Payne 2: The Fall of Max Payne angekündigt.