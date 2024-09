Mechabellum: Beliebter Auto-Battle hat den Early Access verlassen, noch wenige Tage günstig erhältlich

16 Monate lang war der Auto-Battle Mechabellum von Game River im Early Access, jetzt ist die Version 1.0 erschienen.

Was nicht heißt, dass Game River komplett mit der Entwicklung fertig wäre. Es geht noch weiter, etwa im Rahmen von Seasons.

Strategische Auseinandersetzungen

Mechabellum spielt auf einem neu kolonisierten Planeten namens Far-Away. Dort tretet ihr mit eurer Armee, die unter anderem aus Mechs an, gegen andere Spielerinnen und Spieler an. PvE-Kämpfe könnt ihr aber ebenso absolvieren.

Die Gefechte finden dabei über mehrere Runden hinweg verteilt. Unter anderem geht es darum, die richtigen Einheiten aufzustellen, sie zu platzieren und vor dem Match-Start die hoffentlich richtigen Entscheidungen zu treffen. Abseits davon läuft nämlich anschließend alles automatisch ab.

Im Gegensatz zu anderen Genrevertretern legt Mechabellum dabei mehr Wert auf klassische RTS-Taktiken und weniger auf Heldeneinheiten. Welche Strategie die beste ist, kann sich je nach Match drastisch unterscheiden.

Auf jeden Fall ist es schön anzuschauen, wenn erst einmal zwei Armeen losgelassen werden und sich gegenseitig die Raketen, Laser und was auch immer um die Ohren schießen. Da es ein Auto-Battler ist, könnt ihr euch in dem Moment zurücklehnen und bequem zuschauen. Und dabei schon analysieren, was ihr vielleicht in der nächsten Runde anders macht.

Mit dem Update auf Version 1.0 werden neue Arten von Spezialisten sowie weitere Einheiten eingeführt. Ebenso gibt es ein Rangsystem mit unterschiedlichen Ligen, die in Saisons aufgeteilt sind. Spielt ihr erfolgreich, steigt ihr in höhere Ligen auf. Jede Saison soll drei Monate laufen und ihre eigenen Belohnungen bieten.

Ich hatte Mechabellum bereits im vergangenen Jahr gespielt und war anfangs skeptisch. Nach wenigen Matches konnte es mich aber schon mit seinem interessanten und zugleich spannenden Konzept überzeugt.

Übrigens bekommt ihr Mechabellum gerade noch günstiger auf Steam. Bis zum 3. Oktober 2024 zahlt ihr statt 14,79 Euro nur 10,35 Euro.