Mechabellum: Strategie-Hit startet mit coolen Neuerungen in Season 2

Der Auto-Battler Mechabellum von Game River ist mit einem großen, neuen Update in seine zweite Saison gestartet.

Nachdem das Spiel im September 2024 den Early Access verlassen hat und man sich vom vorherigen Publisher Paradox Arc trennte, bringt dieses Update eine Reihe von Neuerungen mit sich.

Neue Einheiten für Mechabellum

Neu ist zum Beispiel ein aufs Training spezialisierter Spezialist, der unter anderem 50 Vorratspunkte mehr in der ersten Runde mitbringt und "Intensive Training" einmal kostenlos nutzen kann.

Darüber hinaus wurde mit dem Raiden eine neue Flugeinheit implementiert. Der Raiden kann drei separate Ziele treffen, alles in allem gilt er als exzellenter Konter im Kampf gegen mittelgroße Einheiten.

Mit der Einführung des Raiden wurde zugleich das Overlord-Schlachtschiff überarbeitet. Es ist nun ein gutes Stück größer, dementsprechend auch stärker und ebenso teurer. Somit müsst ihr also eine größere Investition dafür tätigen, allerdings zeigt sich das Ergebnis dann auf dem Schlachtfeld in einer stärkeren Präsenz.

Überarbeitet wurde außerdem der Sabertooth-Panzer. Für diesen gibt es ein brandneues Modell, zudem lässt sich ein zweites Geschütz anbringen. Ihr könnt ihn auch bei der anfänglichen Einheitenauswahl bekommen, was für mehr Abwechslung zu Beginn sorgen soll.

Spielt ihr in den Modi Survival oder Brawl, steht euch eine neue Einheit der Titan-Klasse namens Death Krell zur Verfügung. Game River beschreibt den Neuzugang als "möglichen Konter gegen viele beliebte Strategien im Vier-Spieler-Brawl-Modus". Schaut es euch also mal genauer an, wenn ihr in Brawl zu kämpfen habt.

Mit Season 2 gibt es übrigens auch eine neue Belohnungsspur. Hier solltet ihr laut den Entwicklern auch schneller vorankommen als zuvor. Außerdem gibt es weitere Änderungen an der Spielbalance, alle Details könnt ihr hier nachlesen.