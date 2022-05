Pokémon Go: Mega Latios und Mega Latias besiegen - Die besten Konter und Attacken!

In Pokémon Go könnt ihr jetzt Mega Latios und Mega Latias als Mega-Entwicklungen in Raids bekämpfen und fangen.

Auf das Duo trefft ihr in Raids und es ist auch möglich, ein schillerndes Latios oder schillerndes Latias zu fangen. In unserem Guide zeigen wir euch, wie ihr Mega Latios und Mega Latias in Pokémon Go besiegt.

Was ihr über Mega Latios und Mega Latias in Pokémon Go wissen solltet:

Wie besiege ich Mega Latios und Mega Latias in Pokémon Go?

Lest nachfolgend, welche Pokémon und Attacken euch am besten dabei helfen, Mega Latios und Mega Latias zu besiegen.

Mega Latios Typ: Drache, Psycho Mega Latios ist schwach gegen: Geist, Eis, Drache, Unlicht, Fee, Käfer

Was sind die besten Konter gegen Mega Latios in Pokémon Go?

Pokémon Attacken Rayquaza Drachenrute und Wutanfall Brutalanda Drachenrute und Wutanfall Dialga Feuerodem und Draco Meteor Zekrom Feuerodem und Wutanfall Giratina (Urform) Dunkelklaue und Spukball Reshiram Feuerodem und Draco Meteor Darkrai Standpauke und Finsteraura Dragoran Drachenrute und Wutanfall Mega Latios Feuerodem und Drachenklaue Mega Gengar Dunkelklaue und Spukball Mega Hundemon Standpauke und Schmarotzer Crypto Brutalanda Drachenrute und Wutanfall Crypto Dragoran Drachenrute und Wutanfall Crypto Snibunna Standpauke und Lawine Crypto Mamutel Pulverschnee und Lawine Crypto Despotar Biss und Knirscher

Mega Latias Typ: Drache, Psycho Mega Latias ist schwach gegen: Geist, Eis, Drache, Unlicht, Fee, Käfer

Was sind die besten Konter gegen Mega Latias in Pokémon Go?

Pokémon Attacken Dialga Feuerodem und Draco Meteor Zekrom Feuerodem und Wutanfall Knakrack Drachenrute und Wutanfall Darkrai Standpauke und Finsteraura Reshiram Feuerodem und Draco Meteor Dragoran Feuerodem und Wutanfall Zacian Standpauke und Knuddler Skelabra Bürde und Spukball Mega Gengar Dunkelklaue und Spukball Mega Hundemon Standpauke und Schmarotzer Mega Latias Feuerodem und Wutanfall Crypto Brutalanda Drachenrute und Wutanfall Crypto Mamutel Pulverschnee und Lawine Crypto Snibunna Standpauke und Lawine Crypto Dragoran Drachenrute und Wutanfall Crypto Guardevoir Charme und Zauberschein

Wie viele WP haben Mega Latios und Mega Latias in Pokémon Go?

Folgende WP-Werte sind bei Mega Latios und Mega Latias in Pokémon Go erwarten:

Mega Latios

Raid-Boss-WP - 84.000 WP Perfekte WP beim Fangen - 2.178 Perfekte WP beim Fangen mit Wetterverstärkung (Teilweise bewölkt) - 2.723

Mega Latias

Raid-Boss-WP - 80.545 WP Perfekte WP beim Fangen - 2.006 Perfekte WP beim Fangen mit Wetterverstärkung (Teilweise bewölkt) - 2.507

Welche Attacken haben Mega Latios und Mega Latias in Pokémon Go?

Folgende Attacken können Mega Latios und Mega Latias in Pokémon beherrschen:

Mega Latios - Mögliche Sofort-Attacken:

Zen-Kopfstoß (Psycho) Feuerodem (Drache)

Mega Latios - Mögliche Lade-Attacken:

Drachenklaue (Drache) Psychokinese (Psycho) Solarstrahl (Pflanze)

Mega Latias - Mögliche Sofort-Attacken:

Charme (Fee) Zen-Kopfstoß (Psycho) Feuerodem (Drache)

Mega Latias - Mögliche Lade-Attacken:

Wutanfall (Drache) Psychokinese (Psycho) Donner (Elektro)

Alles, was wir über Mega Latios und Mega Latias wissen

Latios hat die Möglichkeit, anderen Bilder von Dingen, die es einmal gesehen hat, in den Kopf zu projizieren. Obendrein versteht das intelligente Pokémon die menschliche Sprache, sein Herz schüttet es aber nur gegenüber seinem Trainer aus. Klappt es seine Vorderbeine ein, um den Luftwiderstand zu verringern, ist es in der Lage, schneller als ein Flugzeug zu fliegen.

Latias reagiert indes empfindlich auf Emotionen von Menschen. Registriert es auch nur einen Funken Feindseligkeit, stößt es schrille Schreie aus, um einen Gegner einzuschüchtern. Auch Latias kann die menschliche Sprache verstehen. Mit den gläsernen Daunen auf seinem Körper kann es das Licht brechen und so seine Gestalt verändern.

