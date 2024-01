Mehr Sephiroth in Final Fantasy 7 Rebirth! Weil es noch nicht emo genug war

Produzent Yoshinori Kitase hat in einem Interview über den bekannten Bösewicht aus Final Fantasy 7 Rebirth gesprochen. Anscheinend sollt ihr seine Präsenz im Remake deutlicher spüren. Wie das geht, lest ihr hier.

Weil Final Fantasy nicht edgy genug ist, jetzt mehr Sephiroth!

Kitase legt großen Wert darauf, dass ihr während des Spielens von Final Fantasy 7 Rebirth immer wisst, wer der Bösewicht ist. Genau das möchte euch Square Enix viel öfter im Spiel vermitteln und so erklärt es der Produzent auch im Gespräch mit Gameinformer.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Das Remake thematisiert eure Begegnung mit Sephiroth. In Rebirth wollten wir Sephiroth zu einem ganz klaren Antagonisten und einem Ziel für die Charaktere machen, den sie auf ihrer Reise in Rebirth verfolgen können. Im Originalspiel war Sephiroth nicht oft auf der Weltkarte zu sehen, aber in diesem Titel haben wir dieses Element hervorgehoben."

Auch zur Hintergrundgeschichte von Sephiroth gibt es neue Details. Diese soll euch die Beweggründe des Bösewichts näher bringen und erklären, wieso Sephiroth so geworden ist, wie er nun mal ist.

Mehr zu Final Fantasy 7 Rebirth:

Final Fantasy 7 Rebirth wird riesig: So viele Stunden könnt ihr im Spiel verbringen

Final Fantasy 7 Rebirth enthüllt den Titelsong und zeigt neue Charaktere

Final Fantasy 7 Rebirth: Die Fortsetzung will euch überraschen, obwohl ihr die Geschichte schon kennt

"Wir hielten es für notwendig, eine sehr klare Darstellung davon zu haben, wie er zu der Person wurde, die er jetzt in Rebirth ist", sagt Kitase.

Weit ist es bis zum Release nicht mehr. Am 29. Februar 2024 soll der Titel für die PS5 erscheinen.