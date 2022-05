Mehr Supports für Overwatch 2: Blizzard zieht erstes Fazit aus der Beta

Eine Woche läuft die PvP-Beta von Overwatch 2 jetzt erst. Trotzdem hat Blizzard schon erste Schlüsse gezogen und teilt die geplanten Änderungen mit.

Mehr Inhalte für Support-Spieler

Der Entwickler möchte eine Reihe wöchentlicher Updates über den Stand und die Pläne mit Overwatch 2 veröffentlichen. Nach der ersten Woche der technischen Beta zieht Blizzard sein erstes Fazit, welches er im ersten dieser Updates mit euch teilt.

So sagt Blizzard, dass "die meisten Helden in einen gesunden Bereich für Spiel- und Siegrate über verschiedene Fähigkeitsstufen hinweg fallen". Sicher gebe es einige Ausreißer, diese werden in einem Patch, der noch in dieser Woche erscheint, etwas angepasst.

"Wir haben deutlich gehört, dass Support-Spieler das Gefühl haben, dass sowohl Tanks als auch Damage-Spieler mehr neue Inhalte haben, die sie in dieser Beta genießen und erkunden können", so Blizzard.

"Langfristig glauben wir, dass der effektivste Weg, dieses Problem anzugehen, darin besteht, dem Spiel aufregende neue Support-Helden hinzuzufügen, und das ist Teil unserer Pläne."

Mich persönlich freut das sehr zu hören, denn die Auswahl an Support-Helden ist aktuell sehr mager und bietet Overwatch-Veteranen bisher nicht viel Neues. Gerne auch mehr Tanks, wenn ihr schon mal dabei seid!

Die aktuelle Beta läuft noch bis zum 17. Mai und ist nur für PC-Spieler verfügbar. Die Konsolen kommen in einer späteren Testphase dazu. Bisher könnt ihr auch nur das neue PvP-Erlebnis spielen. Die Kampagne, also die wirklich große Neuerung, bekommen Beta-Tester derzeit noch nicht zu Gesicht.