Mehr Ubisoft-Titel für den Xbox Game Pass: Welche Spiele bald in den Abo-Dienst kommen

Die nächsten Titel für den Xbox Game Pass, den PC Games Pass und die Xbox Cloud wurden enthüllt. Ein paar Spiele müssen selbstverständlich auch wieder gehen.

Herein- und hinausspaziert

Mehrere der kommenden Neuzugänge für den Game Pass kommen direkt am ersten Tag in den Abo-Dienst. So etwa Research and Destroy und Bugsnax. Letzteres hat nach zwei Jahren endlich seinen Weg auf die Konsole von Microsoft gefunden, nachdem es 2020 für PC und PlayStation erschienen war.

Dem offiziellen Blog von Xbox können wir entnehmen, dass im Line-up für die kommenden Wochen auch viele Titel von Ubisoft in den Game Pass wandern. So etwa Assassin's Creed Origins, das in den nächsten zwei Monaten in die Bibliothek aufgenommen werden soll.

Auch For Honor: Marching Fire Edition soll über Ubisoft Connect auf PC, sowie ein Upgrade auf Cloud und Konsole gebracht werden.

Fassen wir einmal alle neuen Spiele zusammen, die ab sofort im Game Pass verfügbar sind:

F1 2021 (Cloud) EA Play

Need for Speed Hot Pursuit Remastered (Cloud) EA Play

Turnip Boy Commits Tax Evasion (Cloud, Konsole und PC)

Hier seht ihr alle Titel, die demnächst im Game Pass erscheinen:

7 Days to Die (Cloud, Konsole und PC) - 26. April

Research and Destroy (Konsole und PC) – 26. April

Bugsnax (Cloud, Konsole und PC) - 28. April

Unsouled (Konsole und PC) - 28. April

Und Xbox nimmt diese Spiele in das Touch-Controls-Line-up auf:

Ben 10

Besiege

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition

Edge of Eternity

Hitman Trilogy

Lawn Mowing Simulator

Need For Speed: Hot Pursuit Remastered

Paw Patrol

Race with Ryan

Transformers Battlegrounds

Windjammers 2

Zero Escape: The Nonary Games

Diese Kandidaten müssen den Dienst bald verlassen und sind dann nicht mehr für Cloud, PC oder Konsole verfügbar: