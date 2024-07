Mehr von Tiny Tina’s Wonderlands? Bleibt vernünftig und glaubt an Teil 2!

Nach vielen Borderlands-Teilen erschien 2022 ein Spin-off. Die kleine, verrückte Tina durfte dort ihr Bedürfnis nach übertriebenen Fantasy-Geschichten ausleben. Tiny Tina's Wonderlands lässt Spieler in ein Tabletop-Game abtauchen, gegen Drachen kämpfen und völlig irre Twists erleben, wie nur Tina sie schaffen kann. Nicht umsonst schlug das aus einem Borderlands-DLC entstandene Spiel ein wie eine Bombe.

Tiny Tina's wonderlands 2? Nicht unwahrscheinlich

Nach nun mehr als zwei Jahren wurde Gearbox-Chef Randy Pitchford von Games Radar zu Tiny Tina's Wonderlands befragt. Auch bei Kritikern hat der Titel eine recht hohe Stellung. Mit 78 Punkten auf Metacritic ist es zwar kein Meisterwerk, dennoch ein durchaus beliebtes Spiel mit viel Potenzial.

Langsam darf man sich also fragen, ob Gearbox mehr aus diesem durchgeknallten Franchise machen will. Die mehr als sinnvolle Antwort von Pitchford darauf ist: "Wir hatten mit dem ersten Wonderlands-Spiel einen größeren Erfolg als mit dem ersten Borderlands-Spiel, darauf können wir also aufbauen."

"Ich liebe Fantasy. Deshalb haben wir den ursprünglichen Dragon Keep-DLC für Borderlands 2 gemacht, weil ich Fantasy so sehr liebe. So viele von uns bei Gearbox lieben Fantasy, und es gibt uns die Möglichkeit, damit im Kontext der Borderlands-Themen und des Borderlands-Universums herumzuspielen. Ich denke, es ist vernünftig, dass unsere Fans hier mehr erwarten."

Der Loot-Shooter, der sich noch weniger ernst nimmt, als Borderlands es ohnehin schon tut, ist also nichts, was vom Tisch ist. Tiny Tina könnte durchaus ihre Freunde erneut zum Spieleabend einladen, um mit ihnen abgedrehte Abenteuer zu erleben.

Und wer kann einer Mischung aus Shooter, Rollenspiel und vielen Würfelnwürfen schon widerstehen? Immerhin dürft ihr neben verrückten Waffen sogar eine Klasse wählen und dessen Fantasy-Fähigkeiten nutzen und sogar mit Armbrüsten schießen. Einhörner, Bierflüsse und mehr gehören natürlich auch dazu. Ich hätte auf ein zweites Spiel Lust - am besten mit einem Koop-Partner!