Mehr Ys geht für mich immer! Ys: The Oath of Felghana wird für Switch und PlayStation geremastered

Mehr Ys geht für mich immer. Sicher, Ys X: The Nordics – gerade erst im Test gewesen – hat mich da für ein Weilchen in ein ganz schön tiefes Grafikloch gestürzt und die Musik war auch nicht da, wo sie bei der Serie sein sollte. Aber um das Gefühl der guten alten zeiten zurückzuholen, das war nie so einfach wie jetzt, mit Tonnen an Retro-Games, Remakes und Remastern. Und in die letzte Kategorie gehört das kommende Ys Memoire: The Oath in Felghana.

Am 7. Januar 2025 kann ich mich auf Switch, PS5 und PS4 drauf freuen endlich das damals wenige geliebte Ys 3: Wanderes of Ys nachzuholen. Es war das Zelda 2 der Ys-Welt. Nach einem grandiosen Einstieg wechselte man in die Seitenansicht und lieferte Mittelmaß ab. Außer bei der Musik natürlich, das rockte Ys wie immer – fast jedenfalls, looking at you, Nordics. Also, um es zusammenzufassen: Ys: The Oath in Felghana ist ein Remake von Wanderers of Ys, Memoire ist ein Remaster von Felghana. Die Saga reicht also bis 1990 zurück.

Keine Sorge, schon beim Remake hat man die Seitenansicht über Bord geworfen, als das Ganze für ausgferechnet den PC und Japan-only 2005 umgesetzt wurde. Zu uns kam es dann auf der PSP in 2011, für den PC wurde es 2012 übersetzt nachgereicht. Spielerisch dürftet ihr euch an Ys 6: The Ark of Napishtim erinnert fühlen. Der Fokus der schnellen, schicken Pixel-Action-RPG-Prügler liegt klar auf dem immer nächsten Monster und weniger den Menüs oder gar Dialogen. Die Itemzahl liegt weit unten und Ys: The Oath in Felghana kommt einem Dungeon-Crawler so nah, wie sich die Serie traute, bevor sie wieder einen halben Schritt zurücktat.

Ys Memoire: The Oath in Felghana wird 29,99 kosten und physisch wie auch natürlich digital auf den Plattformen erhältlich sein. Ob das auch der Preis für die physische Version ist, ist noch nicht ganz klar. Beim Soundtrack dürft ihr alle Versionen auswählen: Original, X68000 als die beste Version und die ganz mutigen gehen auf PC-8801. Ob Sprachausgabe jemand haben wollte, weiß ich nicht, aber das wenige, was Adol zu erzählen hat, wird jetzt auch ausgesprochen. Und die Grafik ist wohl auch ein wenig hübscher, aber ausgehend von den Screenshots würde ich keine Wunde erwarten.