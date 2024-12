Mehrere Call of Duty-Titel sind jetzt im Microsoft Store auf PC - Bald auch im Game Pass?

Microsoft hat mehrere klassische Call of Duty-Titel erstmals im eigenen PC-S1tore veröffentlicht. Diese Neuheit hat nicht nur Nostalgie bei Fans geweckt, sondern auch Spekulationen über eine mögliche Game Pass-Integration befeuert. Mit dieser Veröffentlichung könnten einige der ikonischsten Titel der Shooter-Reihe einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden.

Weitere Teile könnten folgen

Zu den hinzugefügten Spielen zählen Call of Duty, Call of Duty 2, Call of Duty 4: Modern Warfare und Call of Duty: United Offensive. Diese Titel waren zuvor auf der Plattform nicht verfügbar und können nun erstmals offiziell über den Microsoft Store auf dem PC erworben werden. X-User Knoebel vermutet, dass diese Veröffentlichung ein Hinweis darauf sein könnte, dass die Klassiker bald Teil des Game Pass werden. Microsoft hatte in der Vergangenheit bereits ähnliche Ansätze bei der Integration älterer PC-Titel verfolgt, die vor ihrer Aufnahme ebenfalls zunächst im Store veröffentlicht wurden.

Activision added Call of Duty 1, Call of Duty 2, Call of Duty 4: Modern Warfare and Call of Duty: United Offensive to the Microsoft Store. Probably preparing a Game Pass drop. pic.twitter.com/l6zhhYLjQq — Knoebel (@Knoebelbroet) December 9, 2024

Call of Duty‘s Erfolg geht weiter

Die Verfügbarkeit der Spiele variiert je nach Plattform. Während Call of Duty 2 und Call of Duty 4: Modern Warfare über die Abwärtskompatibilität auch auf Xbox Series-Konsolen spielbar sind, bleibt Call of Duty: United Offensive exklusiv für den PC verfügbar. Auch der neueste Ableger der Reihe, Black Ops 6, sorgt weiterhin für Schlagzeilen. Als erster Titel der Serie war er direkt zum Release im Game Pass verfügbar. Microsoft-CEO Satya Nadella betonte die herausragenden Erfolge des Spiels: "Die Veröffentlichung von Black Ops 6 war die größte Call of Duty-Veröffentlichung aller Zeiten und stellte Rekorde bei Spielerzahlen und Game Pass-Abonnenten am ersten Tag auf." Er ergänzte: "Und auch die Verkaufszahlen auf PlayStation und Steam sind im Vergleich zum Vorjahr um über 60 Prozent gestiegen."

Eine Veröffentlichung der Klassiker könnte zeigen, dass Microsoft durch strategische Entscheidungen sowohl alte als auch neue Spieler ansprechen möchte. Mit möglichen Game Pass-Integrationen und steigenden Verkaufszahlen auf anderen Plattformen bleibt die Reihe eine unangefochtene Größe im Shooter-Genre und begeistert Spieler weltweit.