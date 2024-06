Metal Gear Solid 3: Snake Eater – Das beste Metal Gear sieht endlich so aus, wie es sich gehört

Dann kann Konami also doch Remake, das zeigt der frische Trailer. Das Remake von Metal Gear Solid 3 sieht jedenfalls fantastisch aus. Und die Vorstellung das vielleichtbeste Metal Gear Solid – Ja, Teil 3 ist das beste, fight me – mit einer guten Steuerung und Inventarverwaltung zu spielen, lockt schon sehr. Vor allem, weil nichts hiervon an schlechte Remaster erinnert, sondern alles durch und durch mindestens auf dem Level von Metal Gear Solid 5 oder besser zu sein scheint. Dann noch das Kalte-Krieg-Setting dazu und die Rambo-in-Intelligent (also Rambo: First Blood) Stimmung, das wird ganz groß. Sicher, kein neues Spiel, aber eines, auf das ich mich wie kaum was anderes freue. Der Release wurde nicht näher spezifiziert, ist also nach wie vor 2024 irgendwann, für PS5, PC und Xbox natürlich.