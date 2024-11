Metal Gear Solid Delta existiert, damit die "jüngere Generation" die Serie nicht vergisst

Mit seinem kommenden Stealth-Game Metal Gear Solid Delta: Snake Eater möchte Konami natürlich Geld verdienen, aber es gibt auch noch andere Gründe für eine Neuauflage von Teil drei.

Nach Angaben des Unternehmens will man damit erreichen, dass die Serie auch bei einer "jüngeren Generation" von Spielerinnen und Spielern relevant und im Gedächtnis bleibt.

Metal Gear Solid Delta: Ein Lebenszeichen von Solid Snake

Series Producer Noriaki Okamura gibt in einem aktuellen Interview an, dass viele jüngere Spielerinnen und Spieler einfach nicht viel über Metal Gear wissen.

"Eines der Dinge, die uns wirklich dazu gebracht haben, das Remake zu machen, ist, dass wir erkannt haben, dass viele der neueren, jüngeren Spielergenerationen nicht mehr mit der Metal Gear-Serie vertraut sind", sagt er.

Was für viele ältere Spielerinnen und Spieler schwer vorstellbar erscheinen mag, liegt auch darin begründet, dass seit dem 2015 veröffentlichten Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain kein neues Spiel der Hauptreihe mehr veröffentlicht wurde. Und das ist bald zehn Jahre her.

Dementsprechend ist Metal Gear Solid Delta: Snake Eater einerseits dazu gedacht, in den Fans nostalgische Gefühle zu wecken. Andererseits soll es aber auch die Relevanz der Serie aufrechterhalten.

"Es war im Grunde unsere Mission, unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Serie für zukünftige Generationen weiterlebt", erläutert er. "Schließlich hinterlassen wir viel mehr als nur DNA, wie Solid Snake sagen würde - aber noch einmal: Wer ist Solid Snake?"

Ein wichtiger Punkt im Zusammenhang damit ist auch, auf die Zahl im Titel zu verzichten und stattdessen den griechischen Buchstaben Delta zu verwenden. Okamura verweist hier darauf, dass Metal Gear Solid 3 chronologisch gesehen den Anfang der Story darstelle, weswegen es Sinn mache, hier mit Remakes der Serie zu starten.

"Hier hat die Geschichte ursprünglich begonnen", sagt er.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater erscheint voraussichtlich 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.