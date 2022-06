Metal: Hellsinger erscheint im September, Demo jetzt verfügbar

Publisher Funcom und Entwickler The Outsiders haben den Veröffentlichungstermin von Metal: Hellsinger bestätigt.

Der Shooter erscheint am 15. September 2022 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Früher die finale Version spielen

Wer sich Metal: Hellsinger vorbestellt, erhält 48 Stunden früher Zugriff auf das Spiel, kann also schon am 13. September 2022 loslegen.

Möchtet ihr den Shooter erst einmal ausprobieren, könnt ihr euch jetzt die Demo auf PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 herunterladen. Im Demo-Level hört ihr Musik mit der Stimme von Alissa White-Glüz (Arch Enemy) und könnt schauen, wie gut ihr mit dem rhythmischen Gameplay des Spiels zurechtkommt.

Die Tracks von Metal-Hellsinger wurden allesamt von Two Feathers komponiert, der Gesang kommt von bekannten Sängern und Sängerinnen aus der Metal-Szene, darunter auch Serj Tankian (System of a Down).