Metal Slug Tactics: Wie unterscheidet sich das Taktik-RPG von der Metal-Slug-Reihe? Entwickler erklären es in neuem Video

Das rundenbasierte Taktik-RPG Metal Slug Tactics von Dotemu und Leikir Studio ist anders als die anderen Metal-Slug-Spiele zuvor.

Aber das muss ja nichts Schlechtes sein. In einem neuen Video geht man näher auf das ein, was im neuesten Teil der Run-and-Gun-Reihe anders läuft.

Kindheitserinnerungen und eine neue Interpretation

Unter anderem reflektiert das Team von Leikir Studio im Video über Kindheitserinnerungen an die Zeit, in der man noch Metal Slug in der Spielhalle spielte.

"Das Team verbindet eine gemeinsame Leidenschaft für das Metal-Slug-Universum, welche Dotemu und Leikir Studio neuen Spielern vermitteln und bei Serienveteranen wecken möchten, wenn sie in Metal Slug Tactics auf das Schlachtfeld stürmen", heißt es.

Im Gegensatz zur Side-Scrolling-Action der früheren Metal-Slug-Spiele seht ihr das Geschehen in Metal Slug Tactics aus der isometrischen Perspektive. Dieser Wechsel wirkt sich dabei sowohl auf das Gameplay als auch auf die Optik aus.

Um den Look des Originals authentisch einzufangen, arbeitete Leikir mit den ursprünglichen Pixelkünstlern der Serie zusammen.

Das Video befasst sich zum Beispiel mit dem Wechsel zum taktischen Gameplay, Zufallselementen, freischaltbaren Fähigkeiten und einem Roguelite-artigen Fortschritt.

Neben der authentischen Optik kehren auch die klassischen Charaktere zurück, die einzigartige Fähigkeiten und Waffen mit sich bringen und ihre Persönlichkeiten widerspiegeln sollen.

"Mit neuen Mechaniken wie SYNC-Teamangriffen, die durch clevere Positionierung auf dem Schlachtfeld genutzt werden können, und einer Basis-ähnlichen Waffenkammer, in der die Spieler ein Team für den Einsatz zusammenstellen, haben Leikir Studio und Dotemu das Gefühl der Run-and-Gun-Action in ein taktisches RPG übertragen, während sie die DNA des schnellen Gameplays der Serie beibehalten haben."

Letztlich soll Metal Slug Tactics so eine respektvolle Hommage an die Klassiker sein, aber gleichzeitig auch eine "fantasievolle neue Art, die renommierte Serie zu feiern".

Metal Slug Tactics soll noch im Herbst 2024 für PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.