Metaphor: ReFantazio - Atlus feiert 1 Million Verkäufe weltweit

Das neue Rollenspiel von Atlus, Metaphor: ReFantazio, hat am ersten Tag bereits 1 Million Einheiten weltweit verkauft. Diese beeindruckenden Verkaufszahlen wurden in einem Beitrag auf X (ehemals Twitter) bekannt gegeben. Das Spiel übertraf den bisherigen Verkaufsrekord von Persona 3 Reload und wurde schnell zu einem der meistgespielten Spiele auf Steam. Der Titel wurde am 11. Oktober 2024 weltweit für die PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht.

アトラス完全新作ファンタジーRPG『メタファー:リファンタジオ』 全世界累計販売本数100万本を突破!



"Metaphor: ReFantazio" has surpassed 1 million copies sold worldwide!



MetacriticによるメタスコアではPlayStation®5版:93点をはじめ各プラットフォームで高得点を獲得しました。 #メタファー pic.twitter.com/ruL9vpNxOT — セガ公式アカウント🦔 (@SEGA_OFFICIAL) October 11, 2024

Verkaufsrekord: Metaphor begeistert Fans weltweit

Die Verkaufszahlen beinhalten sowohl physische als auch digitale Verkäufe. Atlus hatte zuvor mit Persona 5 große Erfolge erzielt, das im ersten Monat 1,5 Millionen Einheiten weltweit verkaufte. Dieser Erfolg zeigt die starke Fanbasis von Atlus und die hohe Nachfrage nach hochwertigen RPGs.

Im Vergleich zu Persona 4: Golden, das bis 2014 800.000 Einheiten verkaufte, zeigt Metaphor: ReFantazio eine bemerkenswerte Verkaufsdynamik bereits am ersten Tag. Die Steam-Version des Spiels verzeichnete 42.992 gleichzeitige Spieler, was auf eine hohe Nachfrage hinweist, und es wird erwartet, dass die Verkaufszahlen in naher Zukunft weiter steigen werden.

Erzählkunst und innovatives Gameplay im Fokus

Kritiken für das Spiel sind durchweg positiv. Besonders loben Bewertungen die Erzählweise, das politische Drama und die raffinierte Mischung aus rundenbasierten Kämpfen und sozialen Simulationsmechaniken. In Metaphor: ReFantazio begebt ihr euch in das mittelalterliche Königreich Euchronia und erlebt die Geschichte eines Waisenjungen, der den Thron für sich beanspruchen möchte und sich so auf eine epische Reise begibt.

Dieses Setting, das eine Mischung aus klassischer Fantasy und tiefgründiger Erzählweise bietet, wird von vielen Spielern als frischer Wind im RPG-Genre empfunden. Die Begeisterung der Rezensenten zeigt, dass Metaphor: ReFantazio neben der Persona-Reihe ein starkes neues Franchise für Atlus werden könnte.

Mit solchen Verkaufszahlen und einer positiven Resonanz aus der Community könnte Metaphor: ReFantazio ein zukünftiger Klassiker werden. Atlus beweist erneut, dass sie in der Lage sind, tiefgründige und erfolgreiche RPGs zu schaffen. Fans und Kritiker sind gleichermaßen gespannt auf die nächsten Schritte des Entwicklers und die Zukunft der neuen Franchise.