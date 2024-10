Metaphor: ReFantazio hatte Herr-der-Ringe-Einflüsse, bis Atlus diese wieder verwarf

Metaphor: ReFantazio wurde von klassischen Fantasy-Welten, wie Der Herr der Ringe, inspiriert. Atlus hat diese Einflüsse jedoch nicht weiter verfolgt, damit sie der originellen Welt des JRPGs nicht in die Quere kommen und man sich auf eigene Schöpfungen konzentrieren kann.

Traditionelle Fantasy hat keinen Platz in Metaphor: ReFantazio

Im offiziellen Xbox-Podcast spricht Director Katsura Hashino über die Einflüsse klassischer Fantasy-Geschichten und wie diese die Kreativität des Teams beeinflusst haben. Wenn ich an traditionelle Fantasy denke, kommt mir sofort Der Herr der Ringe in den Kopf. Euch?

"Ganz am Anfang der Entwicklung von Metaphor: ReFantazio haben wir uns mit der traditionellen Fantasy-Kultur auseinandergesetzt", sagt Hashino. "Wir haben nicht nur recherchiert, was traditionelle Fantasy ist, sondern auch, warum sie so geschrieben wurde und was sie dazu inspiriert hat, so geschrieben zu werden, wie sie geschrieben wurde."

"Während wir versuchten, diesen Aspekt in unser Spiel einzubringen, verwarfen wir alle unsere Ideen dazu und uns wurde klar, dass wir nicht wirklich ein Spiel im traditionellen Fantasy-Modus machen konnten."

"Es würde sich für uns nicht wirklich originell anfühlen. Es würde die Originalität fehlen, die uns ausmacht. Wir haben auch festgestellt, dass es uns schwerfallen würde, die Kreativität zu entfalten, die wir in dieser traditionelleren Fantasy-Welt haben wollten."

"Auf halbem Weg haben wir beschlossen, alle Inspirationen, die wir hatten, zu verwerfen und einfach etwas Neues zu schaffen. Dann nahmen wir Dinge, die wir persönlich mögen, und versuchten, Wege zu finden, sie in das Spiel einzubringen. Wir hörten auf zu recherchieren und begannen mit diesem originellen kreativen Unterfangen."

Nun gibt es High-Fantasy eben ohne die traditionellen Einflüsse. Oder zumindest mit wenig. So ganz ohne Inspirationen kann künstlerische Schöpfung ja auch nicht funktionieren. Zumindest unterbewusst haben wir ja eine Vorstellung davon, was Fantasy für uns bedeutet. In Metaphor: ReFantazio findet ihr dennoch Drachen, Schwerter, Zauber und andere klassische Fantasy-Elemente - und das, obwohl der Großteil davon bereits aktiv verworfen wurde.