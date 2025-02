PlayStation Store: Eines der besten Rollenspiele von 2024 kriegt ihr nur noch kurze Zeit günstiger als Angebot der Woche für PS5 und PS4

Beim aktuellen Angebot der Woche im PlayStation Store könnt ihr euch eines der besten Rollenspiels des Jahres 2024 zum günstigeren Preis sichern.

Genauer gesagt geht es um Metaphor: ReFantazio, das im Oktober 2024 veröffentlicht wurde und für PS5 und PS4 im Angebot ist.

Von den Machern von Persona

Noch bis zum 13. Februar 2025 um 0:59 Uhr ist das Spiel für 48,99 Euro im PlayStation Store erhältlich, ihr spart somit 30 Prozent.

Wer es einmal ausprobieren möchte, bekommt mit PlayStation Plus Premium die Gelegenheit dazu. Als Abonnentin oder Abonnentin habt ihr die Möglichkeit, eine Spieltestversion herunterzuladen und fünf Stunden ohne Einschränkungen zu spielen.

Metaphor: ReFantazio stammt von den kreativen Schöpfern hinter Persona 3, 4 und 5 und ihr bereist hier mit der Fee Gallica eine Fantasiewelt, um den verschollenen Prinzen eines Königreichs von seinem Fluch zu befreien.

Dabei erweckt auch die magischen Kräfte des Archetypen, der in euch steckt. Mit diesem schaltet ihr die Fähigkeiten verschiedener Klassen frei und kombiniert sie miteinander. Gleichzeitig stellt ihr eine Gruppe zusammen, um gegen zahlreiche Gegner in den Kampf zu ziehen.

So erledigt ihr nicht nur Missionen, ihr erkundet auch noch Dungeons und entdeckt Schätze, zumindest am Tag. In der Nacht beschäftigt ihr euch damit, eure Beziehungen zu festen und neue zu knüpfen sowie eure Tugenden zu verbessern.

Das Kampfsystem von Metaphor: ReFantazio verknüpft wiederum rundenbasierten Kampf mit Echtzeit-Action, was zu einem "spannenden, strategischen Erlebnis" führen soll.

Bei der Wahl zu euren 50 besten Spielen des Jahres 2024 landete Metaphor: ReFantazio übrigens auf dem 15. Platz. Was das Spiel alles auszeichnet, könnt ihr in Alex' Test nachlesen.